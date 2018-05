TERMOLI. Sala Consiliare gremita per la presentazione del libro che un figlio, di nome Basso, ha voluto fortemente scrivere per fare una sorpresa al suo grande e inimitabile papà, il Maestro di Arti Marziali, Salvatore De Gregorio. Il desiderio di Basso era, una volta edito, di potergli consegnare a mano il libro. Però il destino beffardo, circa sette mesi fa, ha deciso per tutti che questa cosa materialmente non si potesse consumare così come sperato: Salvatore, una tragica mattina di novembre, ci ha lasciato tutti nello sconforto per la sua dipartita.

Ieri, il figlio Basso, grazie anche alla fattiva collaborazione della casa del libro diretta da Daniela Battista che lo ha "sponsorizzato", al patrocinio del Comune di Termoli presente con la vice sindaco Prof.ssa Maria Chimisso e al maestro di arti marziali nonché docente in Scienze Motorie Sportive, Bruno Fraraccio anche allievo e amico del Gran Maestro Salvatore.

Il libro s'intitola "La Scienza delle Arti Marziali" ed è un racconto che non annoia: non parla solo di regole e discipline che potrebbero essere comprese solo dagli “addetti ai lavori”, ma è un libro dove Basso racconta la sua crescita avvenuta, come ama definire lui stesso, a pane e arti marziali. Si parla di queste discipline sportive, ma si raccontano aneddoti, storie e molto altro ancora, a volte molto divertenti della sua vita vissuta a stretto contatto con il papà tra gli anni 80 ai giorni nostri, e dei viaggi che, grazie alla gran caratura mondiale del padre nel campo delle arti marziali, ha avuto la possibilità di fare partecipando con i ragazzi del team in competizioni che li portavano da un capo all'altro del mondo.

Salvatore negli ultimi anni era anche diventato CT Selezionatore per la Nazionale. Un libro che Basso ha scritto durante i suoi viaggi di lavoro: per lui, ingegnere per una multinazionale che costruisce impianti di idrocarburi in diverse parti del mondo, il libro rappresenta un tributo alla carriera marziale di uno dei personaggi della scena italiana che ha dedicato la propria vita alla diffusione e allo sviluppo del movimento "Kung Fu" in Italia, suo padre.

Ma, come dicevamo, naturalmente nel libro si parla anche con disamine di approfondimenti tecnici sulla difesa personale, sport da combattimento a contatto pieno e Ta Chi Chuan, (anche Basso è cintura nera dello stile Long Pai Chuen, settima generazione dello stile Hungar malesiano Hapkune -Do).

La realizzazione di questo libro è avvenuta tra le aride steppe Kazake, i deserti sabbiosi del Nord Africa e le burrascose mareggiate del mare di Barents, perché “quando le passioni - conclude Basso- sono marchiate a fuoco nelle nostre anime, non contano i luoghi geografici, ma quelli della mente."

Il libro è stato presentato sotto gli occhi lucidi di mamma Marilena e della sorella Maria Laura e siamo certi che nella sala gremita del Comune, ieri pomeriggio, in un angolo del soffitto c'era anche lui, Salvatore, con lo stesso sorriso accennato come appare sul manifesto dell'evento a guardare suo figlio, i suoi atleti, i suoi amici e colleghi.