Il Circolo fotografico "FramMENTI" ricorda l'artista termolese Nicola Di Pardo

TERMOLI. Apprendiamo questa nota: "Abbiamo voluto dedicare questo nuovo "fermento culturale" alla memoria di un artista termolese scomparso da qualche settimana, Nicola Di Pardo. Un grande interprete della pittura e della poesia, uno sperimentatore di stili e di linguaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella "termolesitá". E quale arte, più della fotografia, sa essere poetica e pittorica al tempo stesso? Attraverso i colori, la luce, il pathos di momenti e circostanze irripetibili, la fotografia diviene un quadro fatto di sogno e di materia, elementi che ritroviamo vivi e intensi nella grande produzione artistica di Nicola Di Pardo.

A lui il nostro grazie per aver regalato alla nostra città uno spazio culturale intimo ma strepitoso ed unico; a noi il compito di onorare l'arte attraverso la fotografia, con impegno, con coraggio, per vincere le sfide del futuro con la forza dei valori. Il Circolo Fotografico "framMENTI" invita tutti gli appassionati di Fotografia ad affiliarsi per partecipare attivamente a tutte le iniziative che verranno proposte e condividere questa straordinaria passione che ci accomuna: LA FOTOGRAFIA!"