L'istituto alberghiero Federico di Svevia ben figura al Cooking Quiz 2018

TERMOLI. L'Istituto Alberghiero FEDERICO II di Termoli ha ottenuto ottimi risultati nella Finale Nazionale tra Istituti Alberghieri.

Dal 9 all'11 maggio gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento a Loreto per tre giorni dedicati alla cultura e alla formazione.

Ospiti durante le serate CHEF RUBIO insieme allo CHEF MATTEO BERTI che hanno incantato i ragazzi con aneddoti, consigli e suggerimenti per il loro futuro.

Si è conclusa venerdì la FINALE NAZIONALE COOKING QUIZ 2018.

Dopo un road show che ha toccato le principali località italiane e ha coinvolto 45 Istituti Alberghieri gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Loreto per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì ed hanno subito iniziato i loro primi tour a Loreto e Recanati. La sera al Teatro Persiani di Recanati, Pietro Arrigoni, vera e propria istituzione, scenografo professionista e punto di riferimento per quanto riguarda le arti visive e le avanguardie teatrali, li ha coinvolti nell’incontro “IL GESTO, LA PAROLA e LA POSTURA”. Un viaggio sulla comunicazione non verbale, su ciò che la nostra postura dice naturalmente coniugato alle future professioni degli studenti ovvero, chef, maitre, sommelier, cameriere ecc.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastroniche dei territori marchigiani: un viaggio tra Cantine, Oleifici, Salumifici passando per Montelupone per assistere agli incontri organizzati dall’Associazione Produttori del Carciofo di Montelupone, presidio Slow Food.

Il notissimo Chef Rubio e Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di Alma sono stati i protagonisti dell’evento serale al Palasport Serenelli di Loreto: un confronto – dibattito dal titolo “La scuola: dialogo tra allievi e maestri”. Consigli, aneddoti, opinioni e domande: una serata all’insegna della cultura ma anche del divertimento. Un Palasport pieno di ragazzi attenti e silenziosi che hanno cercato di carpire tutti i consigli a loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

La giornata conclusiva della Finale è iniziata con uno spettacolare SHOW COOKING dello Chef Stellato Errico Recanati che per l’occasione ha stupito studenti e docenti con piatti legati al territorio e alla tradizione marchigiana.

Poi è arrivato il momento più atteso: la gara finale per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi cucina e sala. Sana competizione mixata all’entusiasmo dei ragazzi hanno fatto da cornice ad una mattinata spettacolare. La classe 4^C dell’Istituto Buontalenti di Firenze si è aggiudicata la vittoria per l’indirizzo Sala mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^O dell’Istituto Casagrande – Cesi di Terni. Il 2^ posto per l’indirizzo cucina è andato all’Istituto Artusi di Roma mentre per l’indirizzo Sala al Chino Chini di Borgo San Lorenzo (GR).Medaglia di bronzo per “Sala” all’Alberghiero Olivetti di Monza e all’Istituto Lotti di Massa Marittima (GR) per l’indirizzo “Cucina”

Presenti durante la finale ANDREA SINIGAGLIA, Direttore Generale di ALMA, MICHELE CASALI, Amministratore Delegato Edizioni PLAN ideatore e produttore del format con Peaktime, MORENO PIERONI, Assessore al Turismo della Regione Marche, il Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, i rappresentanti di BARILLA, GIBLOR’S, IMT, OROGEL, PIAZZA ed UNICAM sponsor di COOKING QUIZ oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: DOMENICO GUZZINI in rappresentanza di F.lli GUZZINI, GRAZIANO RICCIARDI e ROBERTA FALCONI titolari di Stacchiotti e Ricciardi, ATTILIO STACCHIOTTI di “Da Capità Mondo Casa”, CHRISTIAN MARTARELLI dell’omonima azienda produttrice di formaggi, MARCO TARDUCCI di RECINA ASSICURAZIONI,CORRADO MANZOTTI del SALUMIFICIO DEL CONERO

Un grandissimo successo la seconda edizione del COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte didattica del progetto.

Alla prossima edizione!