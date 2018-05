TERMOLI. Nasce " framMENTI" a Termoli. Un circolo fotografico affiliato FIAF, di cui ieri pomeriggio presso un noto locale di piazza Duomo, Cocco Bill, c'è stato il battesimo ufficiale.

Il Circolo Fotografico "framMENTI", aderente alla F.I.A.F (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) nasce con l'intento di coinvolgere il territorio attraverso iniziative di spessore artistico e culturale; un "frammento" tra i tanti tasselli della società, che ha come "obiettivo" quello di raggiungere nuovi traguardi attraverso il confronto, la ricerca, la sperimentazione, la crescita sociale e culturale. Un progetto fra "menti" amiche, che ha come paradigma la sinergia e l'incontro tra i soci e con quanti vorranno condividere la passione per un'arte davvero straordinaria. La fotografia racconta attraverso l'espressività di ciascuno: ognuno interpreta ed esprime un universo particolare, il proprio mondo interiore, il proprio sguardo che ha la forza e la capacità di cogliere la realtà con un occhio straordinario. "Abbiamo voluto dedicare questo nuovo "fermento culturale" alla memoria di un'artista termolese scomparso da qualche settimana, Nicola Di Pardo. Un grande interprete della pittura e della poesia, uno sperimentatore di stili e di linguaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella "termolesitá". E quale arte, più della fotografia, sa essere poetica e pittorica al tempo stesso... Attraverso i colori, la luce, il pathos di momenti e circostanze irripetibili, la fotografia diviene un quadro fatto di sogno e di materia, elementi che ritroviamo vivi e intensi nella grande produzione artistica di Nicola Di Pardo. A lui il nostro grazie per aver regalato alla nostra città uno spazio culturale intimo ma strepitoso ed unico; a noi il compito di onorare l'arte attraverso la fotografia, con impegno, con coraggio, per vincere le sfide del futuro con la forza dei valori".

Presente una delle figlie del compianto Nicolino Di Pardo, la commossa Anna che non è riuscita a dire che semplicemente grazie per questo pensiero di dedicare a suo padre il circolo, per lei e la sua famiglia ma anche per noi suoi amici il suo ricordo è ancora troppo fresco.

Questo l'organigramma del direttivo: presidente Nicola D'Emma, vice Michele Ciaramella, segretario Liberato Russo, webmaster Annalisa Principe e consigliere Sandra Scarmignan.