Studenti in visita guidata a Termoli Copyright: Associazione Turistica Turismol

Studenti in visita guidata a Termoli Copyright: Associazione Turistica Turismol

Studenti in visita guidata a Termoli Copyright: Associazione Turistica Turismol

Studenti in visita guidata a Termoli Copyright: Associazione Turistica Turismol

Studenti in visita guidata a Termoli Copyright: Associazione Turistica Turismol

Studenti in visita guidata a Termoli Copyright: Associazione Turistica Turismol

TERMOLI. Riunire in un solo giorno 4 istituti scolastici provenienti da Mugnano del Cardinale (Av), Sirignano (Av) e Francavilla al Mare (Ch), non è cosa da poco! Questo è quello che è successo questa mattina nel borgo antico di Termoli che ha ospitato 186 ragazzi provenienti da scuole primarie e medie per conoscere la nostra storia.

I ragazzi, insieme ai loro insegnanti,hanno potuto scoprire le nostre bellezze storiche facendo visita agli interni della Cattedrale, le piccole vie compresa la famosa ‘rejecelle termolese e tra una foto ed un’altra, come ultima tappa, il Castello Svevo, dove grazie all’Ass.ne Ordo Cavalieri Termole, hanno fatto fare ai ragazzi un salto all’indietro nel tempo tra armature e balestre e naturalmente parlando del compatrono S.Timoteo, cui era dedicata una mostra molto speciale.

Tutto questo è stato possibile oggi grazie alla Turismol, che dal 2009 ospita scolaresche e gruppi tra Termoli e le Isole Tremiti, supportata da altre due associazioni: Archeoclub di Termoli con il suo Presidente Oscar De Lena e, Istituto Italiano dei Castelli –Sezione Molise con il delegato di Termoli,il prof. Lucio Giorgione.

Ma questo è stato solo un inizio…sono in programma altre scolaresche pronte a visitare Termoli nei prossimi giorni con la Turismol.