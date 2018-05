TERMOLI. Con molta probabilità la mostra timoteana che ha aperto, presso il Castello Svevo, la settimana di feste per il compatrono di Termoli, San Timoteo appunto, che da cartellone doveva chiudere i battenti ieri domenica 13 maggio, prolungherà la sua apertura almeno fino al 21 maggio per via delle tante gite scolastiche e di comitive private che sono in programma a Termoli in questi giorni e, dettaglio non trascurabile, il 20 maggio è stata indetta la Giornata delle visite al Castello in Italia.

Questa mattina il nostro Castello è stato "preso d'assalto" prima da un gruppo di turisti americani sbarcati con la motonave Aretusa che compie delle mini crociere nell'Adriatico fermandosi una volta al mese anche a Termoli: un gruppo ha preferito le Isole Tremiti, un altro la terra ferma cogliendo la grande opportunità di far visita al Castello e alla mostra timoteana. Ha catturato la loro attenzione anche l'interessante storia che hanno illustrato il Santimoteologo Cleofino Casolino e i cavalieri dell'"Ordo Cavalieri di Termele" Antonello Sciarretta e Domenico Della Porta. I turisti oltreoceano, provenienti dal Texas, dal Mississipi e dall'Arizona ,tramite la loro tour operator termolese, hanno ascoltato attentamente la storia di San Timoteo dimostrando il loro gradimento per questa visita facendo accrescere così l'interesse per la nostra città.

Subito dopo la comitiva americana, sono arrivati circa 200 studenti delle scuole campane di Montecorvino e Acierno, oltreché da Pescara, guidati dallo storico Oscar De Lena e dalla dr.ssa Lucia Checchia e anche per loro l'occasione della mostra timoteana è stata colta con entusiasmo oltre alle altre situazioni che offre la nostra città.