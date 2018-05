La Casa del Libro di Termoli ospite al festival di Urbino

TERMOLI. La Casa del libro di Termoli approda a Urbino, chiamata a partecipare al Festival “Urbino - Le città del libro 2018”.

A comunicarcelo è stata la presidente dell’associazione Daniela Battista. «Essere invitati ad una manifestazione fuori dai confini regionali è per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione. Un riconoscimento per il lavoro che da tre anni svolgiamo qui a Termoli, ma che evidentemente, grazie alle numerose iniziative organizzate ed alla risonanza che queste hanno avuto sui social, trova riscontro anche fuori dalla nostra regione.

L’invito ci viene direttamente dal direttore del festival, lo scrittore Alessio Torino il quale, venuto a conoscenza della nostra attività, ha voluto inserire tra gli eventi del festival, anche un incontro con la nostra associazione.

Il tema del festival di quest’anno è “Strade che non portano a Roma”, che vuol dire volgere uno sguardo particolare e dare spazio e voce a realtà più piccole, minoritarie, ma non per questo marginali. In quest’ottica alla Casa del libro che, attraverso una formula originale e di successo come quella dello scambio-libro, svolge la sua originale azione di promozione della lettura in un piccolo centro come Termoli, è stato riservato, nell’ambito degli appuntamenti del festival, uno spazio per testimoniare e raccontare la propria esperienza.L’incontro si svolgerà domenica 20 maggio alle ore 11 presso il Caffè del Sole di Urbino, luogo della città dedicato ad eventi culturali in particolare dedicati ai libri.Nostro ospite lo scrittore esordiente Peppe Millanta, che ha accettato con entusiasmo l’invito, felice di presentare con noi a Urbino (lui abruzzese ma di origini molisane) “Vinpeel degli orizzonti”, suo primo romanzo ma per il quale ha già ottenuto il premio nazionale di poesia e narrativa “Alda Merini”.

Un’ occasione davvero speciale per la Casa del libro e per Termoli, un’opportunità da cogliere, perché no, anche come premessa per una futura “Termoli Città del libro”. Alla nutrita delegazione in partenza per Urbino gli auguri della nostra redazione ed un caloroso in bocca al lupo.