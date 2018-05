La nascita delle forme: mostra d'arte contemporanea al Castello Svevo

TERMOLI. L’ Associazione popolari e populisti del Molise inaugura la nuova stagione estiva con una suggestiva mostra d’arte contemporanea dal titolo " La nascita delle forme".

La mostra si svolgerà dal 2 al 10 giugno nella suggestiva cornice del Castello Svevo, dalle 19 alle 23 con ingresso libero.

L'associazione "Popolari e populisti" è un'associazione nazionale, politico - culturale. In Molise Nicola Tedesco è il presidente regionale. Le nostre finalità sono aggregative e d’impegno sociale - ha detto Nicola Tedesco - La mostra d'arte è la prima delle tante attività che stiamo promuovendo sul territorio. Stiamo organizzando anche un convegno di sicuro interesse per la collettività. É un'associazione aggregativa che collabora con diverse associazioni. Siamo soddisfatti della partecipazione alla mostra di arte contemporanea " la nascita delle forme", perché riteniamo che l'arte sia molto importante nella nostra quotidianità e lo sia anche per la nostra città. Un ringraziamento al Comune di Termoli, che ci ha permesso di organizzare questo evento.

All’evento saranno esposte diverse opere d’Arte contemporanea. Dal titolo " La Nascita delle forme" si comprende la creatività / genialità che i vari maestri esprimono nelle loro opere esponendole in questa mostra collettiva che comprende sculture, pitture, fotografia e opere d'intarsio. Invitiamo i cittadini a partecipare a questa mostra.

All’evento parteciperanno artisti di fama internazionale nel presentare i vari stili di forme plastiche e visive: Vito Pagano, Antonietta Caruso, Michela Della Penna, Danilo Susi, Antonio Annone, Francesco Santoro, Adolfo Stinziani, Michela Di Risio, Domenico Cassino, Simona Saitta, Maria Grazia Orlando, Marialuisa Di Nucci, Massimo Zanardi, Fredy Luciani, Laura Serino, Melinda Stredda, con la partecipazione del direttore artistico Gianni Fano e del critico d’Arte Antonio Narducci.