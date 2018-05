Dignità del dolore e cure palliative: a San Martino la XVII giornata nazionale del sollievo

SAN MARTINO IN PENSILIS. L’Hospice di Larino, in collaborazione con la Direzione Sanitaria regione Molise e l'azienda sanitaria regionale, ha organizzato un incontro in occasione della della XVII giornata Nazionale del Sollievo che si terrà il 27 maggio a partire dalle ore 16:00 presso la sala consiliare del Comune di San Martino in Pensilis.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare e diffondere informazioni utili alla conoscenza della terapia del dolore e delle cure palliative per alleviare il dolore e la sofferenza delle persone, in particolare quando le cure non consentono più la guarigione. Il dolore della persona malata ha ottenuto dignità terapeutica con la Legge 38 del 2010 che garantisce l’accesso alla terapia del dolore ed alle cure palliative.