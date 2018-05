LARINO. Settimana intensa di appuntamenti per onorare San Pardo, patrono di Larino e dell'intera Diocesi. Lunedì sera, 21 maggio alle 21, si è rinnovata, per il settimo anno consecutivo, la Messa dei carrieri.

Un'iniziativa di fede, partecipazione e condivisione voluta dal parroco della Cattedrale, don Costantino Di Pietrantonio, che di anno in anno si consolida e richiama l'intera comunità in vista dell'evento più atteso dell'anno. Le famiglie che allestiscono i carri dedicati al protettore hanno partecipato con devozione ed entusiasmo alla messa affollando ogni angolo della chiesa.

Tra i gesti significativi spicca quello di portare un fiore di carta realizzato per il proprio carro e di condividerlo, tutti insieme, posizionandolo in un grande espositore che, dopo la benedizione, resterà in sacrestia nel corso di tutto l'anno dove anche i turisti potranno ammirare delle vere e proprie opere d'arte realizzate con amore e cariche di realismo, come se fossero dei fiori veri. Un segno di incontro, collaborazione e affidamento a San Pardo condiviso da persone di ogni età. Al termine della messa sono stati intonati prima l'Inno di San Pardo, nella commozione generale, e poi l'antico canto della Carrese.

“Ci prepariamo a tre giorni di festa come un'unica grande famiglia” – ha osservato don Costantino, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla messa che ogni anno ricorda l'appuntamento: “il 21 alle 21”.