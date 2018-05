Sos: serve una copia del giornale "Il Tempo" sulla visita di Papa Giovanni Paolo II a Termoli

TERMOLI. Sos alla cittadinanza termolese (e non, perché no) per una importante mostra in corso di allestimento che necessita di un reperto storico: la prima pagina dei giornali dell'epoca riguardo la visita di Papa Giovanni Paolo II a Termoli.

Immaginiamo Il Tempo Molise, con l'edizione del 20 marzo 1983. I tempi sono strettissimi, purtroppo, e sarebbe un peccato che in una galleria che narrerà parte della nostra storia a mancare fosse proprio questo evento epocale. Sì, perché si tratta di una rassegna che mette in evidenza i titoli dei giornali negli accadimenti più importanti, curata dal collega Enzo Luongo.

Chiunque avesse quella preziosa copia può anche mandarci una foto via mail o via whatsapp, e noi la gireremmo al diretto interessato.

Forza e cerchiamo di far uscire quella prima pagina... Il Tempo scorre.