​Emozionante gruppo di lettura su Ray Bradbury alla Libreria Fahrenheit

TERMOLI. Emozionante gruppo di lettura su “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury presso la Libreria Fahrenheit.

Appassionati e divertiti i lettori che sabato 26 maggio si sono incontrati alla libreria Fahrenheit di Termoli per il gruppo di lettura dedicato al romanzo “Fahrenheit 451" di Ray Bradbury (Mondadori) e all'omonimo film di François Truffaut. Molti gli spunti interessanti e gli interventi da parte di tutti i lettori partecipanti. Tra i temi usciti fuori dal confronto sullo stile e la trama del capolavoro di Bradbury, l’importanza della memoria, il ruolo delle nuove tecnologie, la libertà di pensiero, i simboli del fuoco e del libro.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo il circolo letterario “Antiteticamente” e il critico cinematografico Antonio Cappella per la parte relativa ai film tratti dai libri. Per il prossimo appuntamento di giugno, i lettori hanno scelto il romanzo "Pastorale americana" di Philip Roth.