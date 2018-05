TERMOLI. Sarà giovedi 31 maggio presso il cinema sant'Antonio alle 18:00 la presentazione dell'ultimo libro del termolese Giovanni De Fanis, pensionato ex ferroviere, giornalista pubblicista e cultore della storia e delle tradizioni popolari locali. Questo suo ultimo lavoro s'intitola «Bagni e Bagnanti a Termoli- il turismo del mare dalle origini alle vacanze di massa », uno studio di Giovanni De Fanis sul turismo balneare a Termoli che consente finalmente di stabilire la nascita dell' " Industria del forestiero " sul nostro litorale ,un' evoluzione che allora ci vedeva precursori dei tempi anche rispetto a quelle città vicine dell'Abruzzo e delle Marche in quanto Termoli, oltre ad essere una città a buon mercato, aveva anche il vantaggio di essere una città che si affacciava sul mare, quindi molto più comoda di altre per andare a fare i bagni. Solo che poi, come si potrà leggere nel libro di De Fanis, con il passare degli anni sono cominciate a sorgere delle problematiche originate da uno sviluppo non sempre improntato alla tutela dell'ambiente costiero , orientamento fondato sull'idea di un turismo integrato . Un ritratto dettagliato del turismo a Termoli che l'autore De Fanis realizza con il suo consueto e capillare lavoro di precisione, mette a conoscenza di quanti sono interessati a sapere di più del centro costiero più dinamico del Molise e in particolare di uno dei settori trainanti dell'economia costiera. Presente alla conferenza stampa, oltre all'autore, anche Il prof. Remo di Giandomenico commissario dell’Aast ( Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo ) che ha fatto da cassa di risonanza per questa pubblicazione e che fin da subito ha creduto nell'opera di De Fanis, perchè questo libro, pregevole nella grafica ma soprattutto per i contenuti , è frutto di un ricerchedi anni di De Fanis negli archivi comunali, merita di essere letto soprattutto dai giovani che non hanno ricordi della nostra tradizione sui bagni e bagnanti a Termoli .