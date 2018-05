I ragazzi del liceo scientifico incontrano Simonetta Tassinari

TERMOLI. Sabato 26 maggio, le classi I C, I D, I E del liceo scientifico «Alfano», a conclusione di un percorso di lettura che ha coinvolto gli alunni nell’arco dell’intero anno scolastico, si sono ritrovate nell’aula magna del liceo classico «G.Perrotta» per partecipare ad un incontro letterario, nell’ambito del progetto ‘Incontro con l’autore’, inserito nel piano dell’offerta formativa dell’Istituto, per promuovere le abilità e le competenze di lettura e scrittura negli studenti. Gli alunni hanno dialogato con la scrittrice Simonetta Tassinari, molisana di origini romagnole, dalla lunga e consolidata esperienza come autrice di sceneggiature radiofoniche, libri di saggistica storico-filosofica, romanzi storici, libri di narrativa per ragazzi e romanzi di vario genere. Da sempre nel mondo della scuola in quanto docente di storia e filosofia, la professoressa ha coinvolto i giovani lettori presenti con le vicende e i personaggi dei suoi libri, ma anche con racconti personali e simpatici aneddoti. In particolare l’attenzione è stata rivolta ai due libri letti e approfonditi dai ragazzi :

«Quella volta che a casa mia scomparve la Nutella», che parla del mondo spensierato degli adolescenti protagonisti di un simpatico giallo che si intreccia con i drammi veri della vita, come quello di Giò e del suo programma di protezione; e «La sorella di Schopenhauer era una escort», che raccoglie invece gli errori più simpatici e divertenti dei suoi alunni nel corso del tempo perché, come dice l’autrice, «gli errori di per sé sono divertenti e vengono commessi ovunque si insegni qualcosa che si ritiene abbia una base di verità, un canone, una risposta esatta». Il libro analizza inoltre, tutte le possibili strategie messe in atto dagli studenti per superare l’anno scolastico senza grandi sforzi, dai classici bigliettini nascosti ovunque al più moderno e innovativo smartphone, mettendo due generazioni a confronto e arrivando alla conclusione che gli alunni di ogni epoca si assomigliano.

L’incontro, curato dalla prof.ssa Katia Di Spalatro e dal prof. Lucio Cassone, ha avuto come obiettivo principale quello di permettere agli alunni di confrontarsi direttamente con l’autrice dei testi letti in classe, rendendoli protagonisti grazie ad interventi e domande, per stimolare in loro sempre di più il piacere della lettura.