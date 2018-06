TERMOLI. Viaggio d’istruzione per gli allievi delle quinte elementari di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni in terra d’Abruzzo, accompagnati dai volontari di Ambiente Basso Molise. Infatti il 1 giugno u.s. gli allievi si sono cimentati in una impresa a dir poco singolare: la scalata della Natura. Nel parco naturale della Maiella sono stati accolti, da guide specializzate, in uno spazio speciale rispetto ad altri cotesti della vita quotidiana, ed hanno sperimentato parti di sé che vengono proibite o represse.

Un mezzo per vincere paure e tutto ciò che è sconosciuto ed ostile.

Il gruppo è stato diviso in squadre con un istruttore, e per tre ore hanno dato sfoggio del loro saper apprendere e fare, dotati di tutti i dispositivi di sicurezza si sono ritrovati a passeggiare sugli alberi a tre, sei e nove metri di altezza. Un’avventura in piena regola che ha permesso ai giovani allievi di diventare, almeno per un giorno,degli uomini speciali in un’aula immersa nella natura.

Gli stessi insegnati Casalanguida, Leuci, Cirella e Di Tella si sono cimentati in passeggiate sulle cime degli alberi con brillanti risultati.

Le motivazioni che hanno spinto gli insegnanti ed il Presidente Lucchese a svolgere questa attività sugli alberi sono innumerevoli: viene naturalmente allenata la concentrazione, il coraggio si fortifica, viene messa in moto la volontà, idee, pensieri e riflessioni si attivano, la curiosità prende il volo, il corpo si fortifica, si allena, sperimenta, l’entusiasmo si accende, la fantasia e la creatività si alleano, l’esperienza insegna, la prospettiva cambia, si entra in contatto con l’albero e i suoi rami, con la natura nella sua più autentica espressione. E’ un modo originario di iniziare, di affrontare il mondo!