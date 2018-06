Tra devozione e divertimento, Guardialfiera festeggia San Gaudenzio

GUARDIALFIERA. Solenne apertura della prima Porta Santa della Cristianità a Guardialfiera in occasione della festa patronale di San Gaudenzio. L'evento, che offre il dono dell'Indulgenza plenaria, si è svolto questa mattina a opera del vescovo della Diocesi di Termoli – Larino, Gianfranco De Luca. A seguire, la Santa messa nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e la processione in onore di San Gaudenzio. Stasera, sabato 2 giugno, la messa (ore 10.30) sarà presieduta dall'Arcivescovo, Leo Boccardi, Nunzio Apostolico in Iran. A mezzogiorno la processione con la tradizionale benedizione. Alle 17.30 la Santa Messa e la chiusura della 'Porta Santa'. Il programma ricreativo prevede venerdì primo giugno alle 20 l'apertura degli stand gastronomici e, alle 21, lo spettacolo degli Etnomusicantes. Stasera alle 20 la terza edizione del prodotto tipico “Pasta con la mollica” e rosticceria in piazza Piano dei Santi. Alle 21 lo spettacolo musicale Dark Side Live Pink Floyd Cover Band alla scalinata Santa Maria Assunta.