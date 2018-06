TERMOLI. Dopo la conferenza stampa del giorno prima, pomeriggio di gala al cinema Sant’Antonio per la presentazione del nuovo libro di Giovanni De Fanis "Bagni e Bagnanti a Termoli", la storia del turismo balneare, dalle origini alle vacanze di massa.

Una sala gremita e non c’è stato nessuno che non abbia riportato a casa una edizione dell’opera, che nel solco della carriera saggista e storico termolese mette in luce un altro aspetto della nostra vicenda adriatica.

Interventi sono stati offerti dal docente Unimol Rossano Pazzagli, dal professor Remo di Giandomenico, commissario dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo e dall'attore Andrea Sticca, che ha letto alcuni brani del libro.

Un vernissage pubblico moderato dalla collega Monica Vignale.

Un libro che è subito piaciuto, fin dalle prime sfogliate dei presenti, dalla veste elegante che racconta dei periodi storici della nostra città, attraverso quella che possiamo definire un’autentica industria di Termoli e cioè il turismo.

Alcuni anni di lavoro che hanno visto l'autore fare il classico "Topo di Archivio" in Comune e non solo, per trovare tutto quello che occorresse per realizzare un’opera che oltre a raccontare i periodi interessati ha messo in luce date, numeri e molto altro per completezza d'informazione, e questo che aggiunge oltre alla storia ripercorsa da De Fanis l'utilità di un libro come questo che non può mancare nelle biblioteche dei termolesi autentici e anche di coloro che comunque amano la nostra città.