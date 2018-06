Encomio civico al poeta Umberto Cerio

LARINO. Nella biblioteca comunale è stato conferito l'encomio civico della Città di Larino al Professore Umberto Cerio, tra i massimi poeti contemporanei italiani. L'encomio, consegnato nella cerimonia di venerdì pomeriggio, è stato concesso al professor Umberto Cerio, per i grandi meriti acquisiti in una vita dedicata al lavoro, agli impegni sociali, all’arte poetica ed alla cultura in generale, per aver onorato, quindi, l’intera comunità e, mostrandosi degno figlio della nostra cittadina, per aver contribuito ad accrescerne il prestigio.

Il prof. Umberto Cerio è nato a Larino ed alla sua città ha dato il meglio di sé, identificandosi sempre come figlio devoto, sollecito a salvaguardarne l’immagine e l’importanza storico-sociale con l’impegno di tutta una vita spesa non soltanto nella meritoria e lusinghiera attività professionale, ma anche per la risoluzione dei problemi sociali della sua terra, con un’intensa attività politica che lo ha portato più volte a ricoprire ruoli di notevole rilevanza istituzionale. Dalla poesia classica e dal mito antico ha tratto la sensibilità squisita che gli ha permesso di diventare il Vate della contemporaneità, il novello Aedo che, con la nitidezza delle sue analisi e la complessità del suo canto riesce a dare al nostro spirito moderno, inquieto e smarrito, la maschia determinazione ad affrontare la vita a testa alta.

«So che il mio canto tonerà – a smuovere macigni…. – a rendere mansueti gli animali – a placare gli uomini selvaggi….», dice il Nostro in una sua opera ed Il suo canto diventa catartico; il nostro poeta va, infatti, alla ricerca di quelle risposte che la ragione non può dare ed il ricorso al mito è il tentativo di aiutare ogni uomo ad incontrare se stesso per “…sognare tutti i sogni segreti - della conoscenza e delle memorie…”