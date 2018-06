«Effetto serra», la band bassomolisana in finale a Sanremo Rock

TERMOLI. Un gruppo musicale del basso Molise, dopo una carriera di 24 anni, approda alla finale di Sanremo Rock. La band «Effetto Serra», fondata nel 1994 da alcuni elementi innamorati della musica rock, ha partecipato nel 1995 e nel 1997 all’accademia di Sanremo e nel corso degli anni a molte altre manifestazioni di carattere nazionale. «Da qualche anno ci siamo appassionati alla cultura e alla lingua arbereshe molto sentita nei nostri comuni e abbiamo incominciato a rivisitare in chiave moderna canzoni tradizionali. Quest’anno abbiamo deciso di iscriverci a Sanremo Rock, una manifestazione nazionale alla quale in passato hanno partecipato i artisti di livello come i Litfiba, Cccp, Bluvertigo, Gang, per citarne alcune e dopo varie selezioni in varie regioni d’Italia abbiamo raggiunto la finale del Sud Italia che si è svolta a Napoli il 14 aprile scorso. In quell’occasione ci siamo qualificati per la finalissima nazionale che si svolgerà a Sanremo al teatro Ariston dal 5 all’8 giugno con una giuria di artisti di spessore e siamo orgogliosi di essere l’unico gruppo a rappresentare il Molise. Sul palco dell’Ariston presenteremo l’inedito “Viaggiatore di periferia” e un brano in lingua arbereshe intitolato “E para tallandishe” (la prima rondine)». Il gruppo è formato da Paolo Frate, Tony Petrillo, Maria Peta, Aldo Leccese e Amilcare De Rosa.