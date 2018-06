Pessimismo (comico): certi lettori sono davvero strani!

TERMOLI. Ciascun lettore ha un ritmo diverso di lettura. C’è chi salta i periodi; chi legge di corsa una pagina, chi pondera le righe e chi addirittura prende a compitare le sillabe. Taluni leggono un libro, od anche un articolo, iniziando dalla fine; e, solo se il finale abbia incontrato il loro interesse, prendono a leggere l’ultimo capitolo per intero. Altre volte un saggio viene seguito con impegno pure dai non iniziati che, tuttavia, dopo qualche pagina, dispensandosi dal trovarvi un senso, vanno avanti nella speranza di trovare delle citazioni d’autore.

Chi sia famelico lettore conosce bene uno dei fenomeni dell’attuale società locale, attiva sui ‘social’, che hanno subito fortemente l’azione deformante di una certa mentalità contemporanea al punto di parificarsi a quegli avvocati che si investono della causa di ogni nuovo cliente (e che ne sposano non solo gli interessi quand’anche la colpevolezza), arrivando a far corpo unico col difeso e correndo con lui l’àlea della sentenza. Stiamo parlando di quelli che, nelle arringhe, giungono ad immedesimarsi col cliente al punto da adottare nelle perorazioni la formula “siamo imputati di …”, oppure “ci si contesta di avere ucciso” il tale o il talaltro, quasi che potesse toccare ad entrambi di andare in galera e non solo al cliente. Così i critici di casa nostra su ‘Face book’ che, salvo rare eccezioni, non sparano altro che arringhe defensionali, perorazioni o panegirici, mirando ad andare in gloria (o contro) all’Autore dei ‘post’. Ecco perché, a proposito di Sainte-Beuve, Proust scrisse che “I versi di un critico rappresentano il peso sulla bilancia dell’eternità di tutta la sua opera”.

Se questo fosse vero, bisognerebbe fare attenzione alle poesie di Gianfranco Contini od a quelle di Giorgio Bàrberi-Squarotti e di chissà quanti altri ‘colleghi’ molisani che infilano di sotto mano qualche lirica quasi per far capire che, se avessero voluto, altro che poeti sarebbero stati. A proposito di versi, V. Amedeo II di Savoia li chiamava “mezze righe” e pensava che le poesie non fossero altro che capricci dei tipografi o dei calligrafi. In un Paese destinato ad essere sempre pieno di lirici, quel Savoia può essere considerato una sorta di antidoto da non disprezzare. Un altro curioso fenomeno è riscontrabile nel proflùvio dei nostri giornalisti locali. In una vecchia prefazione ad una silloge delle opere di Luciano di Samosata, Alberto Savinio notava che, nei suoi scritti, S. Ambrogio non parla mai di S. Agostino; che S. Atanasio ignora S. Ilario e che Cassiodoro mostra di non sapere chi sia S. Benedetto. Non solo: Orazio non nomina mai Ovidio né Properzio; i contemporanei di Plutarco ignorano quest’ultimo che, a sua volta, benché biografo nato, non cita alcuno scrittore del suo tempo. Allo stesso modo, si potrebbe osservare che i gazzettieri molisani si guardano bene dal citare nei loro articoli i colleghi, tanto che – già fra vent’anni - sembreranno vissuti come in un deserto, ignoti gli uni agli altri.

Ciascuno provvede a se stesso, cosicché tutti insieme formano non un continente quanto piuttosto un arcipelago. Magari si ritrovano a tavola, in montagna od al mare, ma non lasciano traccia dei loro incontri e della loro amicizia od inimicizia negli articoli che forse pensano di avere affidato alla posterità. Non si potrebbe concludere senza di tenere conto di un altro curioso fenomeno. Sin dai tempi dell’”Ulisse” di Joyce, e poi dell’”Horcynus horca”, quando sente dire che è uscito un libro molto difficile, il lettore comune si affretta a comperarlo ben sapendo che la lettura richiederà un livello superiore di cultura. Naturalmente lo fa non per leggerlo ma per tenerlo nello studio allo scopo di impressionare favorevolmente i visitatori che, appena scorgono il celebrato volume, schioccano le dita (”Questi sì che sa scegliere!”). Uscendo, passano in libreria e comprano il medesimo libro per conseguire il medesimo effetto sui visitatori. Professionisti, intellettuali, uomini politici confessano di essere lettori solo dei quotidiani locali e di libri gialli tenuti nel comodino, laddove una volta si nascondeva il pitale. Invece sul ripiano tengono classici e libri “difficili”. Non è manco escluso che in libri come l’”Ulisse” abbiano messo gli occhi, ma solo per persuadersi che si tratta di roba da tenere in mostra, mai da leggere.

Claudio de Luca