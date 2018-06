LibriAmo insieme, a San Martino in Pensilis vince la creatività

SAN MARTINO IN PENSILIS. Alle 9, presso l'auditorium dell’Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis, un convegno dove si parlerà di Libri, dell'importanza della creatività in età evolutiva e dell'Importanza della lettura. Interverranno l’architetto Antonio Torquato Lo Mele, scrittore, illustratore e studioso dei disegni dei bambini sin dall'età prescolare, la psicologa Maria Bizzarro che affronterà l'argomento sotto un aspetto più psicologico ed infine Daniela Battista della "Casa del Libro" che parlerà di Libri e di Lettura. Progettare Libri di Favole e/o Fiabe è una idea dell’insegnante Carla Di Pardo, che porta avanti da qualche anno, sono stati infatti realizzati ben nove Libri, sei di Favole e Fiabe e tre sulla Didattica.

«Un particolare ringraziamento va alla nostra stimata dirigente scolastico Cristina Acciaro che grazie alla sua sensibilità, sempre attenta alle problematiche adolescenziali e sempre disposta a dialogare su temi che possano arricchire artisticamente e culturalmente i nostri allievie perché no, tutti noi, ci ha permesso di poter portare avanti questi Progetti», afferma la stessa Di Pardo.

"LIBRIAMO INSIEME" è alla Seconda Edizione, visto il successo dello scorso anno, abbiamo pensato di riproporlo,ovviamente, sempre nelle Classi prime, dove la Favola e la Fiaba sono argomento curricolare.

"I SETTE CIONDOLI" questo il nome della Favola, che sarà presentato domani nel corso del Convegno. Per le Classi seconde invece ho ideato un Progetto diverso, nato da una proposta della Scuola di affrontare come tema interdisciplinare,

"IL BULLISMO A SCUOLA" Subito dopo il Convegno gli Ospiti, tutti, saranno accompagnati all'interno della Scuola per Inaugurare il Murale " CLASSE VIVA" realizzato dai miei allievi delle Classi Seconde e Terza di San Martino, sotto la mia guida, nell' occasione sarà possibile anche visitare la Mostra Pittorica dedicata a due grandi Artisti del Novecento Pablo Picasso e Joan Miro' . La realizzazione degli elaborati pittorici è stata eseguita dalla classe 3A di San Martino in Pensilis e dalla classe 3A di Ururi. La Manifestazione si concluderà con un semplice Buffet di Benvenuto.