Procida Racconta, applausi per la molisana Valentina Farinaccio

Campobasso - Ancora una volta, Procida è tornata a raccontare storie che, in questa occasione, sanno anche un po' di Molise.

Per il IV anno consecutivo, l'isola di Arturo ha ispirato sei autori: tre donne e tre uomini, scrittori emergenti e non, in cerca di un personaggio di cui parlare.

"Ciao sono Chiara", parte così la loro sfida. Dall'altro capo del telefono la Gamberale. Dal Nokia, vecchio modello, senza WhatsApp, senza Facebook, compone il numero, contattando quelli che reputa i migliori. È lei a sceglierli; ogni anno.

Lo fa dal 2014 quando tutto è nato, quasi come un gioco. Una scommessa riuscita tra pochi intimi: una scommessa che ha dato vita a una libreria prima e a un festival letterario poi che cresce, edizione dopo edizione, trasformando 'Procida racconta' in un contenitore di idee, in un laboratorio di scrittura creativa dove turisti, lettori, autori e isolani si confondono, si incontrano, si contaminano. Si emozionano a vicenda. Alcuni diventano a loro volta scrittori, altri personaggi, altri ancora organizzatori.

In molti si confrontano, si sondano, tanti diventano amici. Nel magma di una Babilonia di culture, status e passioni nasce il racconto. Lei, Chiara, lo sa: saranno all'altezza. Anche quest'anno ci sono quelli rodati, che non la deluderanno.

Professionisti come Gad Lerner che, nel rapporto con i lettori, si rileva anche molto umano, Silvia Avallone, con una penna intelligente e introspettiva, Matteo Nucci grande narratore, che ti fa assaporare il sapore di un fico. Le giovani promesse come Valentina Farinaccio, ironica e spigliata, il premio Campiello Rosella Postorino. O ancora, il paesologo Franco Arminio.

Qualche giorno sull'isola, l'ispirazione, la ricerca di chi li conquista di più, la storia che nasce, cresce, si arricchisce di particolari. Momenti di crisi, la paura di non finire in tempo. I personaggi che non convincono. Ma poi, piano piano, trovano la propria identità, il loro posto nel mondo.

Per chi la vive, per il protagonista, la propria è solo una storia banale: "racconta quello, - dice il prescelto, indicando qualche compaesano - lui sì che ha una vita speciale"; ma non è così; ai loro occhi, agli occhi di un artista nulla è scontato, tutto può essere interessante, tutto può diventare racconto, basta soltanto guardare dalla giusta angolazione. È solo questione di giorni, ne sono pochi, 3 o 4, ma tant'è e dovranno bastare. Se ne accorgeranno anche i non - personaggi; dopo questo incontro, sapranno che poi tanto 'non-personaggi' non lo sono.

È facile qui lasciarsi conquistare. Il mare, le onde, il silenzio, ma anche le urla dei bambini, la gente del posto, persone che non trovano pace, che sognano di evadere e che a volte ci riescono, altre volte no, ma che restano comunque ancorate a questo porto, in profondità. Fuggono, ritornano. Si perdono, si ritrovano. Adottano l'isola come propria casa, la scelgono. In questo posto "magico", a dirla con Valentina Farinaccio, dove accadono cose, vivono Manuela, Nico, Michele e Sara. Qui c'è anche chi muore, ma la sua storia continua a riecheggiare. A trasportarla il Maestrale, il Libeccio, ma soprattutto il Ponente. Quel Ponente che sconvolge, ma poi pulisce, che schiaffeggia e ispira: è lo stesso che accompagna nel suo racconto Valentina Farinaccio, campobassana, giovane scrittrice emergente. Una promessa della letteratura italiana, già al suo secondo romanzo. Lei a Procida deve tanto, alla casetta gialla, alla finestra che si affaccia su Capri. Che se c'è, ma non si vede, è meglio. Perché, se coperta dalla foschia, è bel tempo. È sulle tracce di Elsa Morante che ha trovato il suo secondo personaggio, dopo il suo di Arturo. Quel Nico dal cordino lungo, che le ricorda un po' il Fiorello degli anni 80 e che, da buon isolano, non si lascia sconvolgere dalle mode. Fiorello, il codino, lo ha reciso, lui no. È lì la sua forza. Restare coerente con sé stesso. Restare isolano dentro. Lui che l'isola la conosce più di chiunque altro, lui che le mostra il lembo di mare dove riposano le ceneri della scrittrice che l'ha ispirata. Lui che le racconta i segreti della Morante, che le sussurra senza farsi sentire:"Ha voluto così, anche se non si poteva". E mentre le onde fanno nuotare una parte di Elsa, il vento, il Ponente la riporta alla realtà facendole capire che è lui il suo personaggio, né Maria, né Filomena, né Francesca. È Nico quello che ha scelto, è Nico quello che veramente vuole. E con 'l'inganno' se lo prende, lo scruta, ne ruba i segreti più interiori e da 'uomo normale' lo trasforma nel suo, per nulla banale, personaggio.