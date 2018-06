Ordo Cavalieri Termoli al palio delle Contrade di Torremaggiore

TERMOLI. A Torremaggiore, da giovedì 7 giugno fino a oggi, domenica 10, si è tenuta la 34^ Edizione del Corteo Storico di Fiorentino e Federico II che comprende anche il "PALIO DELLE CONTRADE"; tra i tanti eventi che in questa quattro giorni ha investito la cittadina Dauna, c'è stato spazio per ammirare anche un pezzetto di Termoli con il Gruppo "Ordo Cavalieri Termole" che ha sfilato per le vie di Torremaggiore durante il corteo. Ma ecco il programma completo di questa ultima giornata dell'evento pugliese con protagonista anche la nostra associazione termolese:

Rievocazione dei profughi di Fiorentino e Memorial di Federico II nel racconto dei Fiorentinesi:

*Ore 09,30 Aperitivo a Fiorentino in collaborazione con la Pro-Loco “Barbieri”- Torremaggiore Visita guidata e dimostrazione del Volo con i falchi. Partenza (automuniti) dal Castello di Torremaggiore *Ore 11 - 13 Visite guidate al Museo civico di Torremaggiore e mostre*Ore 18,00 Rievocazione dell’arrivo a Torremaggiore dei profughi di Fiorentino.

• dalla Villa Comunale alla Chiesa matrice; percorso: via Federico II, via Fiani, I vico Codacchio, largo Codacchio, IV vico Codacchio, via Fiani

• Chiesa di San Nicola: cerimonia di consegna dell’effigie del Santo di Mira; percorso: via Rosario, piazza Scorza, via Croghan, piazza de Sangro *Ore 19,15 Castello Ducale:

• Omaggio dei falconieri di Melfi all’imperatore; • Corteggio in costume d’epoca medievale di Federico II di Svevia con l’intervento delle delegazioni delle città federiciane: ALTAMURA, APRICENA, GUGLIONESI, MELFI e TERMOLI. Percorso: via Cavour, corso Matteotti, via Goito, largo Loreto, via Custoza, via Gobetti, Piazza Incoronazione (omaggio floreale a S. Maria dell’Arco), corso Matteotti, corso Italia, via della Costituente, via Ariosto

*Ore 20,30 Piazzale Palma e Piacquaddio: accampamento imperiale

• Cerimoniale dell’accoglienza dell’imperatore Federico II e della sua corte

• Finale di Tiro con l’Arco e delle altre gare medievali

• Recitazione dello ZODIACO a cura degli studenti dell’Istituto ISISS “Fiani- Leccisotti” di Torremaggiore

• Esibizione degli Sbandieratori e musici “Florentinum”

• Assegnazione del Palio alla contrada vincitrice

• Esibizione del gruppo trampolieri e sputa fuoco “Brancaleone” -Barletta

*Ore 22,30 Incendio artistico del Castello a ricordo della disfatta di Fiorentino.