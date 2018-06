Esami di stato, le regole da seguire all'Alberghiero nelle prove scritte

TERMOLI. I candidati ammessi agli Esami di Stato presso I.P.S.S.A.R. e I.P.S.A.A. di Termoli, sono convocati per la prima prova scritta mercoledì 20 giugno alle ore 8, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

Si rammenta che vige il divieto di portare in aula telefoni cellulari di qualsiasi tipo, apparecchiature in grado di inviare e ricevere fotografie e/o immagini, dispositivi a luce infrarossa ultravioletta di qualsiasi genere, apparecchiature elettroniche portatili di tipo "palmare", personal computer portatili e in generale qualsiasi apparecchio in grado di connettersi a reti di ogni genere, dalle reti wireless alle reti telefoniche standard, dal Bluetooth all'UMTS o GPRS.

I candidati che durante lo scritto vengano presi in possesso di codeste apparecchiature, saranno allontanati dall'esame, come previsto dalla normativa vigente.

Il Dirigente scolastico Maria Chimisso