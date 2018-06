La lettera di "saluto" del provveditore, Giuseppe Colombo

CAMPOBASSO. Una lettera per salutare il mondo della scuola e continuare a impegnarsi per il settore, quella del provveditore Giuseppe Colombo, che da qualche settimana è andato in quiescenza ma ha offerto la propria disponibilità, su invito del direttore regionale dell'Ufficio scolastico del Molise, Anna Paola Sabatini, a svolgere gratuitamente un incarico di collaborazione come esperto.

«Tra qualche giorno inizierà, per me, una nuova fase "magica e misteriosa" della vita, ma prima di congedarmi, vorrei ringraziarvi, uno ad uno, per il grande e proficuo lavoro che state svolgendo a beneficio di un meraviglioso e stupendo universo educativo.

Un mondo fatto di collaborazione e di condivisione, di accoglienza e di inclusione, di rispetto delle esigenze dei singoli e delle diversità, da cui mi allontanerò, anche se soltanto burocraticamente.

La mia Esperienza si è consolidata in un momento transitorio, contraddistinto da una epocale riforma che ha visto tutti gli Operatori dell'Amministrazione impegnati, all'unisono, con spirito di servizio, per realizzare il cosiddetto Piano straordinario assunzionale e le migliori pratiche formative.

La scuola molisana è riuscita ad intercettare tutte le sfide educative a cui è stata chiamata, dimostrando di essere all'altezza delle sue funzioni e contribuendo a incrementare, in ogni circostanza e in una "società liquida", occasioni di sviluppo, per tutti e ciascuno, per una critica visione della missione che deve assolvere e dell'incidenza che deve avere sui singoli individui, che rappresentano il futuro dell'umanità.

Un futuro che richiede il massimo individualmente possibile e la massima attenzione all'educazione permanente, come possibilità per rinnovare continuamente il proprio bagaglio culturale, professionale, nonchè per essere sempre resilienti e testimoni di saperi.

La scuola dovrà rispondere alle aspettative che in essa ripone la società, costruendo basi solide di metodi e contenuti, sulle quali si fonda il vero progresso, nel segno del pensiero critico e della libertà che solo la cultura potrà garantire.

Grazie per il lavoro responsabile, appassionato e coraggioso svolto nella convinzione comune che lavorando bene a scuola e per la scuola si potrà avere, poi, una società migliore.

La scuola dovrà continuare ad essere, con le sue potenzialità e le sue energie, il principale strumento per lo costruzione di una realtà più umana.

Quindi, lo mia stima e l'affetto per tutti voi impegnati, in una "social catena" di leopardiana memoria, in questa immensa rivoluzione dell'educazione.

Un ringraziamento particolare va al Direttore dell'U.S.R. - Molise, dott.ssa Anna Paola Sabatini, per avermi coinvolto in questa esperienza unica e accattivante, ma nello stesso tempo oltremodo complessa, da me concretizzata grazie alla collaborazione di tante altre persone orgogliose di compiere il proprio dovere.

Un altro speciale ringraziamento va allo staff dell' ATP e dell'intero USR per il valido e proficuo lavoro svolto in questi anni.

Lavorare con voi è stato un privilegio.

Non mi resta che salutarvi cordialmente ed augurarvi un buon proseguimento nel vostri impegni in una prospettiva di ben "Essere" per tutti».

Con i migliori ossequi

Giuseppe Colombo