Il Villaggio delle Arti si arricchisce della cultura brasiliana

LARINO. Momento storico per il Villaggio delle Arti. Giovedì scorso 21 giugno è stato siglato il progetto di scambio culturale Brasile-Italia, con l'Istituto popolare di Arte e Cultura Plinio Marcos e l'associazione "Arte No Dique" della città di Santos in San Paolo del Brasile. L'associazione, diretta dal maestro Zé Virgílio grazie al governo Zula è riuscita a costruire negli anni, una scuola popolare di arte e cultura nei quartieri più poveri di Santos, cercando di recuperare i ragazzi che vivono nelle favelas e con situazioni di vita davvero precarie, offrendo loro la possibilità di fare lezioni di musica, danza, canto, percussioni, teatro arte e cultura. Il Presidente dell'istituto si è recato in Italia, facendo visita nella nostra sede a Larino, per conoscere personalmente il nostro staff, gli interlocutori culturali Marco Molino, Vittorio Sabelli VK - Chorando, Graziano Lasck Carbone, Mariachiara Guarino e alcuni sindaci del territorio molisano; organizzando così le attività da svolgere. La permanenza in Italia del presidente Zé si concluderà la prossima settimana, con un incontro in Vaticano con Papa Francesco. E' un grande onore per noi collaborare al progetto "Una Vita per la Musica" un piccolo gesto per una vita migliore dei ragazzi meno fortunati che vivono oltre oceano. #unavitaperlamusica #costruiamounmondomigliore