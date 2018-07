L'anno scolastico al 2° Circolo non finisce mai...

TERMOLI. La scuola primaria del 2° Circolo con sede principale in Via Maratona ha partecipato e aderito ai progetti PON ,presentando un bando di concorso che la scuola ha vinto su diversi PON in gara. Un'esperienza iniziata subito dopo la chiusura dell'anno scolastico, lo scorso 10 giugno, con i primi due programmi di cui ce ne parla la docente Tutor Valeria Casolino: "I pon di cui uno si è chiuso oggi e il secondo partirà la settimana prossima, sono stati entrambi di aspetto linguistico, uno di Italiano che ha riguardato la classe prima e l'altro prevede invece tre moduli d'inglese con madrelingua.

Abbiamo pensato di iniziare questa esperienza a conclusione di un ciclo di studio di anno scolastico perché ci sembrava bello pensare ai PON come un momento di festa, tipo campo estivo; infatti le famiglie sono state quasi tutte entusiastiche dell'idea in quanto ora che la scuola è chiusa, c’è un modo per poter accudire almeno la mattina i bambini e questo nostro impegno li ha sollevati dal trovare altri tipi di organizzazioni.

Questi PON sono del tutto gratuiti, finanziati interamente dal Ministero. Anche i ragazzini hanno recepito la novità positivamente e si sono divertiti un mondo. Ci si diverte principalmente, non ci sono libri, diari,quaderni, penne, compiti e interrogazioni: sono tre ore da passare, almeno per quanto riguarda quello di cui mi occupo io come tutor, con una madrelingua ,tutte selezionate con un bando di concorso e di cui abbiamo voluto valutare le loro esperienze, i loro titoli e le loro competenze; le insegnanti sono tutte inglesi, americane e canadesi e hanno un approccio molto ludico con i ragazzi che cantano, giocano e lo fanno cose parlando esclusivamente in inglese.

Abbiamo deciso di convogliare questi PON a tutti i plessi del nostro circolo, ma tutto nella sede centrale di via Maratona, perché qui ci sono a disposizione spazi e un bel giardino dove poterci muovere con più libertà. Una sorta di colonia estiva degli anni ‘60. Visto che i PON che abbiamo vinto sono tanti, abbiamo pensato di iniziare così e abbiamo scelto le prime classi per il fatto che si prevede una continuazione di questi progetti in futuro.

Questi sono, almeno per questo periodo estivo, i programmi: dal 18 al 29 giugno "Orti del Sapere" con i docenti Annalisa e Giusy, classe I° via Maratona; dal 25 Giugno al 6 Luglio "Let's Go (Pon inglese) con tre madrelingue inglesi Terry, Teresa e Connie che avevano le classi I^ e II^ dei tre plessi del circolo con le docenti tutor Valeria,Mariella e Valentina.