TERMOLI. Il Castello Svevo ospita fino a Martedì 10 Luglio la mostra bi-personale di Valeria Vitulli e Nazareno Rocchetti.

La mostra propone un gruppo di opere, sia di pittura su legno realizzate con la tecnica di combustione del colore, sia sculture di marmo bronzo e terracotta.

Ieri mattina durante la conferenza stampa, i due artisti hanno spiegato le loro opere raccontando anche un pò di se stessi.

Nazareno Rocchetti vive e opera a Cingoli (Mc), nasce come chiropratico, l'incontro con un pittore spagnolo Josè Guevara sul suo lettino medico gli cambia la vita, e lo nomina suo erede.

«Da quell'incontro l'arte è diventata un bel demone interiore».

Le opere di Rocchetti, sono delle esplosioni di colore viene quasi voglia di tuffarsi dentro.

Valeria Vitulli nasce e vive a Larino, opera nel campo della scultura da più di vent'anni, le sue opere hanno avuto riconoscimenti e premi di prestigio, presenta personali e collettive in ambito nazionale.

La levigatezza delle sue sculture è quasi intangibile, ma creano il desiderio nel chi le guarda di toccarle per riuscire a penetrarle e fruirne al meglio.

SEGNIECOLORI, così s'intitola la mostra, che indica l'unione dei due artisti "Il nostro obiettivo, è che le arti tutte si uniscano, ogni disciplina artistica include le altre".

In tutta questa bellezza, purtroppo non sono mancati dei problemi di allestimento della mostra per gli artisti.

«Ci hanno consegnato le chiavi del Castello, il giorno 30 Giugno, gli organizzatori della mostra precedente. Nonostante i ragazzi dell'artistico abbiano lasciatio gli spazi in ordine, siamo stati fino alle cinque del mattino del primo luglio a pulire e allestire la mostra, visto che il giorno seguente c'era l'inaugurazione. Assente l'ufficio cultura" cosi ci racconta l'artista Valeria Vitulli amareggiata da quanto è accaduto, lei che era entusiata di portare la sua arte nella sua terra d'origine insieme a un artista come Rocchetti.

«Nel bagno non funziona lo sciaquone, abbiamo incontrato forti disagi quando qualche visitatore, più che altro mamme con bambini, ci hanno chieso di poterne usufruire. E' inaccettabile una situazione del genere» afferma Rocchetti.

«Dopo silenzi e risposte con frasi fatte, l' unica persona che si è mostrata disponibile a risolvere il problema è stata la vice sindaco Maria Chimisso, che ascoltato il problema ha mandato al Castello, degli operai per fare un sopralluogo e torneranno, noi ci auguriamo il prima possibile, per risolvere il problema»

Termoli è una città turistica, che dovrebbe fare dell'arte uno dei suoi tanti punti d'attrazione, gli artisti dovrebbero essere accolti con grande entusiamo e metterli nella condizione di operare in maniera adeguata.

«L'arte imita la vita, più di quanto l'arte non imiti la vita» Oscar Wilde.