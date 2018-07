Stefano Bartezzaghi apre l’Aut Aut Festival 2018

Sarà il professor Stefano Bartezzaghi ad aprire l’Aut Aut Festival 2018 domani, venerdì 13 luglio, nell’incantevole scenario di Piazza Duomo a Termoli a partire dalle ore 22.00 'Aut Aut: o autori o automi. Ovvero: enigmistica e intelligenza', questo è il titolo dell’evento; l'enigmistica e i giochi di parole sono modi di usare il linguaggio che non hanno molto a che fare con la comunicazione in senso stretto. Però una cosa la dicono e cioè che il gioco è ciò che garantisce alla lingua di essere, e rimanere, un fatto profondamente e anche esclusivamente umano. Quello che vede come ospite Stefano Bartezzaghi è il primo dei tre eventi di Luglio, si continua sabato 14 con il giornalista inviato del quotidiano La Repubblica, Federico Rampini e il suo spettacolo ‘Linee rosse. Mappe per capire il mondo’ e si chiude domenica 15 con l’autrice Serena Dandini con la presentazione del libro ‘Catalogo delle donne valorose’.

L’Aut Aut Festival Aut Aut Festival è una rassegna culturale ideata e realizzata dal Comune di Termoli con il chiaro obiettivo di offrire alla città, ai suoi abitanti e ai tanti turisti che la frequentano, una valida offerta culturale. Il nome del Festival è un chiaro gioco di parole riferito alla linea guida della rassegna culturale, ovvero dare spazio agli autori, sia locali che nazionali e affrontare diversi temi d’attualità ma anche satira, politica e arte. Aut Aut ha esordito nell’estate del 2017 diversi appuntamenti che hanno visto sui due palchi, quello allestito in piazzetta di Corso Vittorio Emanuele III il giornalista Luca De Biase, l’autrice Marcella Terrusi e il progetto Migrastorie e in piazza Duomo gli autori Luca Bottura ed Enzo Luongo, Adelmo Monachese e Andrea Sesta autori del sito satirico Lercio.it e il poeta Guido Catalano. L’edizione invernale, dicembre - gennaio 2017- 2018 che si è svolta al Macte (Museo d’Arte Contemporanea Termoli) ha invece visto la partecipazione del giornalista Aldo Cazzullo, dei disegnatori della nota casa editrice Bonelli Ratigher e Danilo Sarchione e del gruppo Calciocavallo FC.