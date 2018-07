TERMOLI. Ad ascoltare Emma Santoro narrare delle ‘sue’ Tremiti si resta incantati almeno quanto lo resta Fortunato, il piccolo protagonista del suo nuovo romanzo, nel sentir parlare di storia i vecchi isolani.

La presentazione di ‘Fortunale’ si è svolta ieri pomeriggio dalle 18:30 nella cornice del ciclo ‘Incontri d’autore’, organizzato dalla libreria Fahrenheit, di fronte a un nutrito pubblico fra cui non manca qualche abitante di Tremiti. Con l’autrice ha dialogato in modo sapiente Fernanda Pugliese, giornalista e insegnante di lettere in pensione, nonché direttrice della rivista Kamastra, dedicata alle minoranze alloglotte in Molise.

Il libro, del quale l’autrice ci aveva già parlato privatamente due settimane fa, è un’altra perla che si aggiunge alla già ricca collana di ambientazione tremitese. Insieme ai quattro precedenti romanzi, forma infatti una vera e propria saga che ha come fil rouge la storia e la vita quotidiana delle Diomedee nel secolo scorso.

È proprio partendo dal passato che la Pugliese inizia a interrogare Emma Santoro: “Gli studi critici sulla letteratura femminile evidenziano una prevalenza di diari, epistolari e poesie. Come si connota invece oggi la scrittura al femminile e come si collocano le tue opere in questo panorama?”

La scrittrice osserva che i tempi sono cambiati e che tutto è già stato scritto: “Non sono alla ricerca dell’originalità, che a mio avviso ormai si può trovare solo nello stile, né ci tengo ad essere classificata in un genere specifico. Il mio obiettivo è principalmente raccontare la Storia e le storie, e commemorare i tremitesi che furono e non ci sono più.”

Segue il fatidico “Perché scrivi?”, la domanda più semplice e al contempo più difficile che si possa rivolgere a uno scrittore, supportata dalla professoressa Pugliese citando De Andrè (“Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo, e il ricordo di me”) e Baricco (“Scrivere è scegliere tra quanto di più raro c'è nell'universo e di più caro nel nostro animo”). La Santoro non ha esitazioni: “La scrittura per me è medicina, catarsi e diletto; quando scrivo perdo la cognizione del tempo. Ma è anche anche lasciare qualcosa di me, garantirmi una certezza di eternità, perché l’arte rimane per sempre.”

Alla richiesta “Hai un autore come modello?” i toni della scrittrice si fanno ancor più sicuri e vivaci: “Sono una forte lettrice, ho autori preferiti ma non riferimenti. Cerco di scrivere in modo autentico e non catalogabile, non a caso mi auto-pubblico e mi assumo le responsabilità anche degli errori!”. Risposta che entusiasma il pubblico e l’intervistatrice, che la elogia per il suo essere una scrittrice libera.

La Santoro aggiunge una digressione su come le Tremiti vengano spesso dipinte, in televisione e dalle persone, come tristi: “Una donna mi disse che a San Nicola non può esserci felicità per quanto vi è successo, dai cataclismi al fenomeno del confino, ma io questo dolore non lo avverto; avverto semmai una malinconia che però è rassicurante, che a me dà pace e sollievo dalle preoccupazioni.”

L’atmosfera torna divertente e animata col racconto di aneddoti dell’infanzia di Emma Santoro alle Tremiti, dalla paura di nuotare fra gli squali al filoscio (pane e frittata) preparatole dalla nonna Emma come a Fortunato nel romanzo. Fernanda Pugliese legge poi un breve ed esilarante frammento del libro, e l’incontro si conclude con le consuete domande dal pubblico, in particolare sui confinati tremitesi durante la guerra e sulla scelta di inserire spesso nei suoi romanzi un personaggio ‘forestiero’.

I partecipanti, incuriositi e insaziabili, si sono intrattenuti a lungo fuori dalla libreria dopo la presentazione per acquistare e far firmare il libro dall’autrice che, con la generosità che la caratterizza nella scrittura come nella vita, ha dispensato a tutti dolci dediche e inviti ad andarla a trovare sulle ‘sue’ isole per poterne proseguire ancora il racconto e la scoperta.