TERMOLI. Ieri pomeriggio, il Borgo Antico di Termoli è stato letteralmente preso d'assalto da una marea di bambini che, in numero maggiore a quello che si pensava, hanno partecipato all'evento organizzato dall'Amministrazione comunale e incluso nel cartellone delle manifestazioni estive, dal nome "Giocaesplora": una sorta di caccia al tesoro con cenni storici sulla vita e l’evoluzione del nostro borgo antico.

A tenere a bada la ciurma con giochi, gags e magie, due simpatici personaggi del settore intrattenimento per piccoli spettatori: il Mago Peppe, ormai un’istituzione da anni, e con lui uno “più recente”, il Mago Checco.

Tanto divertimento in formato intelligente per un evento che ha riscosso un successo, sotto certi versi, inaspettato e per questo molto gradito dagli organizzatori.