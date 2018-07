‘Kimera international film festival’ e ‘Cinemare’: un addio o solo un arrivederci?

TERMOLI. Agli appassionati di eventi culturali e in particolare di cinema non saranno sfuggite due grandi assenze nella programmazione del 2018. Stiamo parlando del ‘Kimera international film festival’, giunto l’anno scorso alla sua quindicesima edizione, fatto di retrospettive, incontri con importanti personalità del mondo del cinema e soprattutto un partecipatissimo concorso. Si affianca a questo ‘Cinemare’, rassegna estiva di film all’aperto, ospitata solitamente nel cortile della scuola Principe di Piemonte, che vanta la stessa età del Kiff.

Entrambi gli eventi sono stati ideati e portati avanti negli anni, a dispetto delle numerose difficoltà, dal cineclub Kimera di Termoli, associazione affiliata all’Unione italiana dei circoli del cinema; oggi sono a rischio estinzione per mancanza di finanziamenti e sostegno locale. Ne abbiamo parlato con Domenico Farina, conosciuto da tutti come Mimmo, presidente del Kimera.

Due sono le problematiche fondamentali emerse, strettamente connesse fra loro: la mancanza di risorse e di riconoscimento territoriale. “Il Kiff è tecnicamente il più antico festival molisano legato al cinema, essendo nato alcuni mesi prima di MoliseCinema; ciò nonostante, al contrario di quest’ultimo, fatica a ricevere considerazione e sostegno locale”.

Un paradosso se si pensa che invece il festival gode di grande interesse e partecipazione da parte dei turisti e da professionisti o semplici amatori a livello nazionale e internazionale. Una discriminante è senz’altro il tipo di approccio: “Non ci interessano red carpet e grandi star riconoscibili dalla gente per strada; il nostro parterre è sempre stato costituito da maestranze ignote ai più ma di alto calibro”. E ancora, ricorda Mimmo: “Siamo stati fra i primi a promuovere un cinema di impegno sociale, proprio quello che oggi va tanto di moda”.

I membri di Kimera sono pochi e variano spesso, mantenendo però la costante dell’impegno e del risparmio: “Facciamo sempre tutto con poco e con le nostre forze, senza padrini”. Mimmo ci tiene comunque a ricordare e ringraziare quanti in questi anni si sono spesi, chi in misura minore chi maggiore, per sostenere il Kiff, specie nel Comune di Campobasso dove il festival ha avuto le sue prime edizioni.

Il più grosso ostacolo è sorto nel 2016 quando, pur avendo inserito l’evento nel calendario estivo ufficiale, dal Comune di Termoli non è stata fatta la delibera di pagamento; “Forse per una semplice dimenticanza, chi può dirlo”, commenta in buona fede Mimmo. Sta di fatto che quell’edizione e la successiva sono state autofinanziate, ricorrendo nel 2017 anche a una piccola campagna di fundraising.

Per Cinemare vale un discorso analogo: “I costi della Siae e soprattutto del noleggio dei film sono troppo onerosi da sostenere di sola tasca nostra; la Uicc copre parte delle spese ma solo a rimborso, e queste vanno quindi anticipate”. Così, l’ormai storica rassegna cinematografica quest’estate prenderà il suo anno sabbatico per tornare nel 2019. Con la speranza che, contrariamente a quanto avvenuto finora con gran dispiacere del cineclub Kimera, ci sia più partecipazione di termolesi invece che di quasi soli turisti.

Per il Kimera iff, invece, si sta pensando a un’edizione ‘celebrativa’ in autunno. Non ci sarà, purtroppo, alcun concorso: “Sarà una sorta di ‘greatest hits’, presenteremo i corti vincitori delle edizioni passate per eleggere il migliore”. Si tratterà di un evento riservato esclusivamente alle scuole, senza costi da parte di queste. Mimmo lancia una sorta di appello alle scuole ad accogliere la proposta; parallelamente all’evento, infatti, è previsto un corso di cinema finalizzato a selezionare allievi che avranno l’occasione di trascorrere una settimana a Roma in un progetto più grande facente capo all’Unione italiana dei circoli del cinema.

Da parte nostra ci uniamo all’appello del Kimera e all’augurio che queste due manifestazioni ritrovino lo spazio e l’attenzione che meritano nel panorama culturale territoriale.