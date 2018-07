Ultimo giorno per visitare la mostra al Castello svevo "​Hopper in the town"

Cultura di Francesca D'Anversa Più informazioni su Termoli TERMOLI. Si chiude oggi, dopo otto giorni, la mostra al Castello svevo "Hopper in the town". E' una retrospettiva letta in chiave fotografica che prende spunto dall arte di Edward Hopper . Le fotografie in mostra sono scattate nel contesto locale nella costa compresa tra Pescara e Termoli. La mostra è un tentativo di rendere omaggio ad un artista che con le sue opere pittoriche, ancora oggi, influenza in modo importante la filosofia visiva di ogni fotografo paesaggistico. Sarà possibile visitare questa retrospettiva ospitata al Castello Svevo di Termoli per l'ultimo giorno, con ingresso libero al pubblico, dalle 18,30 alle 22,30. TERMOLI ONLINE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@termolionline.it