CHIEUTI. La stagione delle Carresi 2018 è stata particolarmente travagliata. Tra Molise e Puglia se ne è disputata solo una, quella di Chieuti, con la disgrazia di un decesso, quella del 78enne di Campomarino. Ciononostante la tradizione è sempre viva e c’è chi ha avuto l’ardire e il merito di realizzare il primo film documentario sulla Carrese di Chieuti, intitolato Bukura-la corsa per la Gloria. Il documentario sarà presentato in Francia, a Barcelonnette il prossimo 23 agosto e a settembre è prevista la diffusione in Italia. L’opera nasce da un’idea di Baptiste Rousset Constans e Giuseppe Barile.

A Chieuti, un piccolo paese di origini arbëreshë tra Puglia e Molise, ogni 22 aprile da tempo immemore, uomini ed animali gareggiano per la Gloria. Bukura è il primo film documentario sulla corsa dei carri di Chieuti. La signora Dorina racconta gli albori della “corsa dei carri” di Chieuti nei luoghi rurali dove essa ha avuto origine, nelle stanze delle antiche riunioni e nelle stanze della sua casa piena di ricordi. Un viaggio intenso ed intimo nel complicato mondo della tradizione, denso di colori ed energia, fino ad arrivare al cuore dei suoi più grandi interpreti: i cavalieri devoti al santo San Giorgio. Questo documentario nasce, cresce e si compie grazie all’energia generata dalla tradizione. A Chieuti ogni anno in occasione delle festività dedicate al santo patrono San Giorgio Martire (dal 21 al 23 aprile), si assiste ad una serie di riti spettacolari, capaci di mescolare sacro e profano.

E così il 21 aprile, le frasche d’alloro adornano di Gloria i carri delle contrade e gli usci delle porte di tutti gli abitanti di Chieuti che così si preparano al giorno seguente per l’apice del pathos: la corsa dei carri. Quattro contrade, quattro carri, intrecci di famiglie, uomini e animali… si gareggia per l’onore di accompagnare la statua del martire San Giorgio in processione il 23 aprile. L’unica cosa che davvero conta. Chieuti è un piccolo paese di origini arbëreshë collocato a nord della puglia, nella grande provincia di Foggia, al confine con il Molise. Il paese sorge su di una rigogliosa collina a circa 8 km dal mare, immersa nelle terre tinte dal colore del grano e dalle forme scultoree degli ulivi secolari. Come spesso succede nei piccoli centri, il tempo viene scandito dai cicli della terra e dalle stagioni ma a Chieuti vi è qualcosa di speciale, capace di trasformare la quiete collinare in energia inarrivabile. La comunità vive infatti tutto l’anno con trepidante attesa per le festività religiose dedicate in aprile al santo patrono San Giorgio Martire. Le festività, dal 21 al 23 aprile (che l’agiografia ha dedicato a San Giorgio), hanno al loro interno una serie di riti che mescolano paganesimo e religione. Il giorno 21 aprile, si comincia con una “corsa” dimostrativa dei quattro carri, adornati di frasche di alloro benedetto, e trainati da una coppia di buoi. Un rito propiziatorio che affonda radici profonde nella simbologia di Gloria tipica dell’alloro. Al termine di questa manifestazione, ogni abitante del paese si reca presso la contrada di appartenenza per prendere un rametto di alloro benedetto e porgerlo davanti all’uscio della propria abitazione, in segno di protezione e prosperità. Nello stesso giorno una processione accompagna verso la chiesa il “Tarallo”, l’enorme ed unica opera fatta di pasta di caciocavallo adornata con i personaggi della leggenda di San Giorgio: il drago, la donzella (anch’essi realizzati in formaggio negli stampi in legno del 1700). Alla fine delle festività ogni famiglia ne riceverà un pezzo. Arriva dunque il grande giorno della “Corsa dei Carri”, il 22 aprile.

La giornata inizia presto con una celebrazione nella chiesa, atta a benedire tutti i partecipanti: “la messa dei carrieri”. Nel corso della stessa mattinata tutta la popolazione si riunisce nella piazza per la “Cartella”: viene estratto a sorte l’ordine di partenza dei quattro carri. Uno dei momenti più intensi dell’intera manifestazione, l’agitazione è palpabile in ogni strada. Ma come si svolge la corsa? Ogni contrada è composta da un carro (dipinto dei propri colori) al quale sono aggiogati due buoi. A rendere meno faticosa la corsa del carro, una serie di fantini (11) che spingono la struttura mobile dal retro attraverso l’ausilio di lunghe aste di legno. Completano la formazione altri due fantini detti “fiancatori”, disposti ai lati dei due buoi con il compito di dirigerli nelle curve. Il percorso, di circa 5km, comincia tra le campagne fuori dal borgo cittadino e termina davanti alla chiesa di San Giorgio, con la consacrazione del vincitore. Nel corso della gara, le contrade si sfidano in una corsa avvincente con sorpassi e colpi di scena. Intanto a Chieuti una sirena delle forze dell’ordine avverte la popolazione dell’arrivo del primo carro. Quale carro arriverà per primo? Ci sono stati incidenti? Stanno tutti bene? Dopo qualche istante interminabile i primi colori si vedono sbucare dalla corta salita che porta all’ingresso del paese. Urla di gioia e di trionfo accompagnano i vincitori negli ultimi 300 metri verso la Gloria! Un’entrata trionfale, aste al cielo, che supera ogni argine sentimentale. Il pathos arriva a livelli indescrivibili e difficilmente comprensibili per chi non è un abitante di questo paese: lacrime di gioia e di disperazione si fondono, le persone superano le barriere di protezione colte dall’adrenalina incontenibile per accompagnare in corsa la propria contrada verso la chiesa, verso la vittoria. I vincitori meritano di avere l’onore di portare in spalla l’indomani la statua di San Giorgio Martire. Ai vincitori il rispetto, ai vincitori la Gloria. L’Obiettivo principale del film documentario Bukura è quello di parlare, attraverso le immagini e i suoni, dell’Uomo e più precisamente del chieutino e della sua passione viscerale per la tradizione.

Chieuti non potrebbe mai esistere senza questa straordinaria tradizione ed è proprio questo legame indissolubile che va narrato a chi non conosce pienamente questa fantastica tradizione le cui origini sono perse nel tempo. Ma Bukura vuole anche essere uno spot per il futuro, una vetrina che incuriosisca quanti non hanno mai avuto la fortuna di apprezzare questo territorio in tutta la sua naturale bellezza. Fondamentale la scelta di presentare il film documentario in Francia durante una rassegna cinematografica; questo farà varcare i confini nazionali a Bukura, a Chieuti e all’amore per la continuità della tradizione. Bukura ha carattere antropologico, etnografico ed etnomusicale. Al suo interno ci sono documenti storici di varia natura (dalle foto d’archivio alle registrazioni di tutto l’arco del 900’). Brevi accenni anche alla cultura arbëreshë che, pur non essendo centrale nel trattamento, svolge il compito di arricchire i tratti della chieutinità. Infine il nome: Bukura, che in albanese significa “Bella”, come lo è Chieuti, come lo è la sua Corsa. Bukura parla della Corsa dei Carri attraverso le parole di Dorina (vedova di uno dei fondatori di una delle contrade concorrenti), la quale narra la storia di come tutto questo sia nato dalle campagne, dall’intreccio di famiglie latifondiste.

L’intento del film non è quello di mostrare l’agonismo della corsa, non sarà un “replay” della corsa. A parlare saranno i ricordi di ciò che fu in principio in relazione a quello che è oggi il senso della corsa: un anello di congiunzione tra i principi della corsa e l’attuale situazione. Il film, a colori, ha carattere documentario ed i suoi attori sono i chieutini, direttamente (come nel caso di Dorina) ed indirettamente (la popolazione). La quiete dei giorni precedenti all’inizio delle festività nel paese, la quiete della piazza che attende le urla della “cartella”, l’agitazione che silente sale nelle strade, l’apprensione dei familiari dei carrieri. Tutti coltivano un sogno: che tutto si svolga per il verso giusto, in nome di San Giorgio Martire. Il trattamento vede protagonista l’intervista come veicolo comunicativo del soggetto centrale, circondato da scene di interni (stalla della contrada Cittadella e case) e di esterni (campagna e vita del borgo). Sono inoltre previste delle riprese drone e riprese “sperimentali” direttamente dal carro in corsa. L’autore e regista Giuseppe Barile nasce a Termoli nel 1988 e vive tutta l’infanzia a Chieuti, attualmente vive a Bologna.