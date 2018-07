TERMOLI. Quell'ora o poco più trascorsa ieri sera, nei pressi del ristorante "Sottovento" al porto turistico Marina di San Pietro di Termoli, ad ascoltare il professor Enrico Cuccodoro nella sua 141esima tappa in giro per l’Italia per presentare il libro "Gli Impertinenti" - il viaggio di Sandro e Carla Pertini, per l'Italia di oggi- , è stato un momento davvero entusiasmante. Il professore ha confermato con le sue parole la grande statura del presidente Sandro Pertini, che davvero è stato senza ombra di smentita, il Presidente di tutti gli italiani.

Molti gli aneddoti che si potranno leggere in questo bellissimo libro che anche noi non ci siamo fatti scappare: diversi quelli conosciuti come la stupenda amicizia che si era instaurata tra lui e Papa Wojtyla suggellata tutta in una foto storica sull'Adamello, il Presidente con un maglione bianco e l’immancabile pipa, il papa in salopette, entrambi sugli sci da neve; due grandi uomini che ci mancano tantissimo.

Grande era la sua passione per la gioventù italiana, sempre nei suoi pensieri: "Siatene fieri, ragazzi: la forza della nostra Nazione siete voi, voi siete il futuro!".

E’ stata ricordata anche la visita a Termoli del 31 marzo 1985, quando assieme all'avvocato Agnelli, Cesare Romito e Vittorio Ghidella e tutto l'Entourage Fiat, venne nella nostra città per l'inaugurazione dell'officina Termoli 3 dove stava nascendo il rivoluzionario motore super tecnologico allora del Fire 1000.

Chi vi scrive, quel giorno, è stato testimone oculare avendo anche mangiato alla mensa degli operai a un metro dal grande presidente Pertini che non scostandosi dal suo cliché di uomo e Presidente del popolo, ha preteso, a differenza degli altri dirigenti, di mangiare assieme agli operai dello stabilimento.

Il professore Cuccodoro ha raccontato, quasi commosso, di altri episodi vissuti direttamente con Pertini e la sua famiglia, inediti che hanno tenuto incollati alla sedia i tanti presenti alla serata.

Ha risposto alle diverse domande poste dalla moderatrice, l’avvocatessa Emilia Cibelli di Vasto, e da Luigi William Russi che è stato uno studente universitario del professore Cuccodoro. Presenti all’incontro il direttivo Aiga sezione Termoli - Larino e il direttivo dell'Aiaf sezione di Termoli che hanno contribuito fattivamente alla riuscita dell'evento.

Altri particolari li ascoltiamo nella video intervista a parte fatta al professor Cuccodoro, autore del libro “Gli Impertinenti”.