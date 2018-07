«Le spose sepolte», Marilù Oliva strega i lettori a Termoli

TERMOLI. Ha riscosso grande successo a Termoli l’incontro con l’autore alla libreria Fahrenheit che ha visto come ospite una delle scrittrici regine del genere giallo e noir, Marilù Oliva, impegnata a promuovere e discutere del suo ultimo libro “Le spose sepolte”.

Ambientato in un paesino sull’Appenino bolognese, Monterocca governato da una giunta tutta femminile: nota come la Città delle Donne, una realtà di provincia isolata e immersa nella natura montana.

Qui Micol Medici, giovane e brillante ispettore di polizia indaga su alcuni crimini, tutti accomunati da una particolare caratteristica: il killer sembra essere intenzionato a vendicare tutte le donne che non hanno mai ottenuto giustizia per la loro morte violenta e, per farlo, si occupa di stanare e uccidere tutti coloro che non sono stati processati per i femminicidi commessi.

Micol per individuare il vendicatore delle “spose sepolte”, dovrà farsi strada tra i segreti che il paesino cela dietro un apparente tranquillità, rischiando la sua vita.

Marilù Oliva insegna lettere a Bologna, ha pubblicato i volumi Mala Suerte, Fuego e Tú la pagarás! stampato da Elliot Edizioni, che compongono la "Trilogia della Guerrera" con protagonista Elisa Guerra, soprannominata La Guerrera.

Nel 2014, sempre con Eliot ha dato alle stampe Le sultane: abbandonando il personaggio della Guerrera , l'autrice ha composto un'opera che intreccia il genere noir con quello della commedia, con protagoniste tre anziane donne.

Sempre attenta alla tematica del femminicidio ha curato la raccolta di racconti Nessuna più, 40 scrittori contro il femminicidio, con la prefazione di Roberta Bruzzone.

Attualmente cura un blog su Huffington Post, la Gazzetta di Parma e Thriller Magazine ed è caporedattrice del blog letterario Libroguerriero.

Moderatrice dell’incontro Petronilla Di Giacobbe, già docente di storia e filosofia ed esperta di animazione teatrale, referente dell'associazione "Mai più sole - Non una di meno" di Termoli.