Brevi racconti sull'estate termolese, "Via Vincenzo Cuoco" di Alessio Pollutri

TERMOLI. Al via pubblicazione on-line di “Via Vincenzo Cuoco” di Alessio Pollutri. Da lunedì 30 luglio a giovedì 6 settembre su www.alessiopollutri.com.

Da lunedì 30 luglio a giovedì 6 settembre sarà on-line una raccolta di brevi racconti sull’estate termolese, la più bella di tutte le estati. I testi sono ispirati all’infanzia dell’autore e sono estratti da una raccolta più ampia, in fase di lavorazione.

Ogni episodio sarà il ritratto naïf di uno dei protagonisti e verrà raccontato a pennellate, ricordi sciolti e soggettivi sopravvissuti al vaglio del tempo. L’obiettivo è quello di esplorare nuovi mezzi di comunicazione e nuovi stili di narrazione per rincorrere lettori frettolosi che in questo caso potranno concedersi due minuti di lettura direttamente dal cellulare e riscoprire (speriamo) il piacere della parole. Informazioni aggiuntive: L'autore Alessio Pollutri (Termoli 20/10/1986), sempre in bilico fra diversi linguaggi espressivi affronta l’urgenza di dover dire la sua per star bene al mondo e godersi un divertente trapassare.

Nasce come circense ma del circo a trent’anni gli resta solo la passione per l’impossibile, per la fragilità e per i pagliacci. Scuola di circo Flic (Torino 2005/07), scuola di circo Balthazar (Montpellier 2007/08), scuola di tip tap Luthier (Barcellona 2016/17), studio del pianoforte classico e moderno con Tiziano Albanese (Scuola di Musica Atena, Termoli), diploma di solfeggio e teoria musicale al conservatorio L.Perosi (Campobasso 2004). Co-creatore della compagnia Madame Rebiné (dal 2011) con cui ha realizzato lo spettacolo La riscossa del clown(2014) e Un eroe sul sofà (2016). Nel 2014 ha pubblicato il romanzo Come un colibrì con Edizioni Il Ciliegio e nel 2018 ha unito la passione per il teatro, la musica e la scrittura nello spettacolo di teatro-canzone Alla Frutta.