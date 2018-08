Frammenti della nostra storia, il circolo fotografico ricorda l'artista Nicolino Di Pardo

TERMOLI. Commozione e orgoglio, questi i sentimenti che hanno caratterizzato l‘incontro conviviale organizzato dal Circolo Fotografico Frammenti, martedì pomeriggio alle 18.30 presso il bar-gelateria "Cocco Bill" in piazza Duomo a Termoli.

L'incontro come ha tenuto a precisare il segretario del circolo Liberato Russo “vuole essere un momento conviviale dei Soci del Circolo insieme alla cittadinanza e agli organi di informazione”.

Questo appuntamento ha voluto ancora una volta sottolineare il legame affettivo che il Comitato Direttivo del Circolo ha voluto stringere con il compianto Nicola Di Pardo, artista termolese scomparso qualche mese fa. Un momento fatto di ricordi, riflessioni sull’arte che il Circolo ha voluto condividere con la famiglia Di Pardo.

Esposte tre delle tante opere dell’artista Nicola Di Pardo, concesse gentilmente dalla famiglia: la Clessidra, la Meridiana e un dipinto su tela.

Per l'occasione sono state consegnate le tessere di "Socio Onorario" a due componenti della famiglia Di Pardo.

“Abbiamo voluto omaggiare ulteriormente il maestro Di Pardo, scegliendo di stampare sulle tessere un’opera del maestro” ha affermato Annalisa Principi presidente del circolo.

Nel corso dell’evento è stata consegnata la tessera di socio onorario al Maestro della fotografia, Antonio De Gregorio.

Il Maestro De Gregorio ha omaggiato i presenti parlando dell’arte fotografica “La fotografia siamo noi stessi, dobbiamo avere la capacità di comunicare la nostra interiorità. Non basta la tecnica, per fare una buona foto serve altro,mettere nelle foto l’emozione”.

Le parole di Antonio De Gregorio sono state accompagnate da una piccola esposizione di sue immagini, frutto del lavoro e della creativitá del fotografo termolese "per eccellenza"!

Per tutti quelli che sono interessati a unirsi al Circolo fotografico, possono recarsi alla sede in Via XXIV Maggio n. 6 tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalla 16,30 alle 18,30.