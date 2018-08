TERMOLI. Il vasto panorama degli eventi estivi in città si colora anche delle tele di Angelo Tricarico, pittore conosciuto e amato dai termolesi e non solo, che vanta una carriera artistica di quasi sessant’anni. Sua la mostra allestita per luglio e agosto in via Montecarlo.

Una mostra forse sfuggita ai più e penalizzata dalla collocazione periferica, in via Montecarlo, ma che non manca di essere visitata quotidianamente da conoscenti ed estimatori di una vita e da passanti curiosi. È solo l’ultima delle personali di Tricarico, che nel corso degli ultimi decenni ha esposto in una ventina di luoghi diversi, da Foggia a San Benedetto del Tronto, passando per San Marco in Lamis (il suo paese natìo), Termoli e Vasto.

Le opere che si possono ammirare sono un sunto della sua produzione dagli anni ‘80 ad oggi: si tratta perlopiù di oli su tela, la tecnica prediletta da Tricarico, ma non manca un ricco angolo di disegni a china, dei quali l’artista va fiero soprattutto per la difficoltà di realizzazione. “Mi piace molto usare la china ma è difficilissima: basta sbagliare un tratto ed è tutto da buttare”.

I lavori esposti sono molto variegati sia per dimensione – si passa da tele di un metro a miniature – sia per soggetto: i più ricorrenti sono paesaggi e scorci di Termoli e altre città visitate da Tricarico, nature morte, ritratti di uomini e donne intenti in attività quotidiane, figure religiose.

Ogni dipinto ha una sua storia, ma uno di quelli a cui Angelo Tricarico è più legato – non a caso esposto in vetrina - è il ritratto di Baldassarre, un senzatetto termolese a cui molti anni fa il pittore chiese di restare fermo mezzora per lui in cambio di diecimila lire.

Come e quando sia nata la sua vena creativa Tricarico ama raccontarlo con un divertente aneddoto: “A sei anni mi beccai un ceffone dal maestro perché invece di seguire la lezione disegnavo. Allora gli feci una caricatura che lo impressionò per la precisione e tutto fu perdonato”.

Sebbene già a quindici anni avesse iniziato a dipingere per diletto, è stato poi a venticinque che ha capito di volerlo fare “sul serio” e per tutta la vita. Oggi, a 80 anni, dipinge molto meno di un tempo; questo non ha fermato però la sua curiosità e la sua ricerca, che si è spostata verso l’astrattismo: nell’esposizione si trovano anche alcuni recentissimi esempi di questo stile.

La mostra, aperta da inizio luglio, sarà visitabile fino a fine agosto, tutti i giorni feriali dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30, in via Montecarlo 24.