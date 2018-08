Termoli Buskers Night, FramMenti di mostra fotografica sotto le stelle

TERMOLI. Grande attesa per l’evento che stasera animerà le strade del centro cittadino dalle ore 20 alle 23, il “BUSKERS NIGHT TERMOLI “ una serata all’insegna dell’arte in tutte le sue forme.

Il centro della città diventa palcoscenico per tanti artisti di strada e per i migliori talenti del nostro territorio. L’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione,in primis dal consigliere di maggioranza Michele Barile e dal delegato alla cultura Michele Macchiagodena.

Quando si parla di arte non si può non parlare di fotografia.

Il Circolo Fotografico "FramMENTI" ha risposto con grande entusiasmo all’invito e sarà presente con una propria mostra fotografica a cielo aperto. Tanti i generi fotografici, dal ritratto al paesaggio allo stile life alla street-art.

Si potranno ammirare le foto dei membri :Annalisa Principi, Stefano Lanzone, Nicola Berardini, Annamaria Flocco, Liberato Russo, Maurizio Perrotta, Michele Ciaramella, Nicola Cappella, Pino Perrotta, Sandra Scarmignan, Francesco Sciarretta, Basso Fiorilli, Basso di Campli e Massimiliano Catania.

Ogni socio esporrà il genere fotografico a lui più amato,attraverso il quale esprime al meglio sé stesso, d’altronde una foto è lo specchio dell’anima di chi scatta.

La Presidente del Circolo - Annalisi Principi - commenta positivamente l'idea messa in campo dal Comune della città considerato che "si può crescere culturalmente anche attraverso questi momenti di condivisione in cui la forza e la sinergia si concretizzano proprio attraverso l'incontro. D'altro canto - continua la presidente Principi - la 'mission' del Circolo è innanzitutto quella di condividere il sapere, affinare la tecnica, socializzare, confrontare idee e progetti per costruire una società migliore ed esprimere se stessi per ciò che si ha in animo d'essere. E questo lo si può fare anche attraverso la fotografia. Talenti e professionalità, in tal senso, sapranno certamente lasciare un segno indelebile non solo in questa occasione ma anche nelle tante attività che il Circolo ha già in programma per il prossimo autunno".

“Credo davvero che ci siano cose che nessuno riesce a vedere prima che vengano fotografate”

– Diane Arbus –