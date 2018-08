Al Castello Svevo la ‘Complessa armonia’ di Carla Cerbaso

TERMOLI. Un connubio di tre diverse espressioni artistiche – pittura, scultura e poesia – è il lavoro di Carla Cerbaso, artista di origini agnonesi che oggi risiede a Francavilla al Mare, le cui opere saranno in esposizione al Castello Svevo di Termoli da domani, 14 agosto.

A presentare la mostra personale, nella mattinata di oggi 13 agosto, l’artista stessa con il delegato alla cultura Michele Macchiagodena, che ha rimarcato la soddisfazione collettiva ogni volta in cui un artista sceglie Termoli per esporre le proprie opere. “Questa mostra è una novità che giunge a rompere la ciclicità delle proposte estive al Castello, ormai diventate consuete”.

Macchiagodena e la Cerbaso sono concordi nell’affermare che l’arte, specie quella contemporanea spesso recepita come ostica e incomprensibile, non vada capita ma sentita; soprattutto per questo è importante sollecitare le visite in persona, il dialogo e l’incontro diretto con gli artisti.

Il vernissage di domani sera, al Belvedere dei fotografi antistante il castello, sarà infatti occasione per l’artista – insieme alla critica d’arte Maria Gabriella Ciaffarini – di presentare anche la sua silloge poetica ‘Come le barche stanche della calma’ spiegando al pubblico la decisione di mettere per iscritto le sue sensazioni e i meccanismi alla base della sua ricerca.

“L’ambiente del Castello Svevo si sintonizza perfettamente con le mie opere: è arte che incontra altra arte”, dichiara Carla Cerbaso. ‘Complessa armonia’ il titolo scelto per la mostra, a significare la complessità incontrata dall’artista nello scoprire la propria arte e le proprie emozioni.

La Cerbaso, dedita sin dall’infanzia alla pittura, è cresciuta artisticamente da autodidatta giungendo a prediligere l’acrilico, su tela o tavola, per la sua immediatezza, spontaneità e praticità. Dopo la sua prima personale, nel 2011, ha iniziato anche con la scultura, per la quale utilizza prevalentemente argilla e resina. “Per la poesia invece utilizzo le parole”, ironizza l’artista, il cui eloquio è brioso ma anche molto serio nel descrivere il proprio eclettismo.

“Uso queste tre forme d’arte in maniera completamente distinta”, specifica Carla Cerbaso, “mi piace mantenere separati i tre percorsi e non condivido l’idea diffusa che tecniche diverse debbano compenetrarsi fra loro”. Con la pittura, la Cerbaso afferma di entrare in uno stato subconscio, senza progettazione, in cui prima crea e solo dopo comprende nuove cose di sé. Nella poesia invece scrive di cose che le sono già chiare, mentre infine con la scultura ama materializzare uno stato d’animo quale può essere la sensualità o l’amore.

Il primo appuntamento per scoprire la profondità dell’opera e delle parole di Carla Cerbaso è dunque domani sera, martedì 14 agosto alle 21:00: si partirà dalla presentazione della raccolta di poesie per poi entrare nel Castello, dove le opere resteranno visibili ogni sera dalle 21:00 alle 24:00 fino a tutto il 19 agosto.