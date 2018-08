TERMOLI. Inaugurata alla vigilia di ferragosto, fino a martedì 21 agosto è aperta la mostra dal titolo “Un cristianesimo affascinante”, che ripropone in 20 pannelli i tratti salienti del carisma di don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, scomparso nel 2005. La mostra, ideata in occasione dei 50 di presenza del movimento di CL in città, è l’occasione per riproporre l’originalità di un carisma che - a partire dalla metà degli anni 50 - si è diffuso in tutto il mondo, affascinando intere generazioni di giovani e meno giovani in tutti e 5 i continenti.

La mostra, dopo aver tratteggiato brevemente alcune caratteristiche del cammino nato dalla personalità di don Giussani, riporta esempi di vita concreta dell’esperienza di CL come si presenta oggi nella cittadina basso-molisana. Conclude la mostra una suggestiva video-intervista ai protagonisti dei primi anni di presenza del movimento a Termoli. La mostra si può visitare tutti i giorni dalle ore 21.30 alle ore 24 al piano terra del palazzo vescovile in Piazza Duomo a Termoli.