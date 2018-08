TERMOLI. “Di cosa parliamo quando parliamo di satira?”. È a partire da questo titolo che Luca Bottura, autore e speaker radiotelevisivo, e Davide Bonacina del collettivo ‘Il terzo segreto di Satira’ hanno regalato una graffiante apertura alla seconda parte del festival ‘Aut Aut’, nella serata di ieri 17 agosto in piazza Duomo.

Valentina Fauzìa, responsabile dell’ufficio stampa del Comune, inizia con un pensiero per i drammatici eventi che stanno colpendo l’Italia, da Genova al Molise, ma che non possono e non devono interrompere la vita che nonostante tutto continua a scorrere.

La sensazione prevalente è che di satira non si possa parlare senza farne: dall’entrata all’uscita di scena Bottura, come è nel suo stile, lancia una raffica di battute e frecciatine che non risparmiano nessuno e non lasciano riprendere fiato, neanche nei momenti di discussione più argomentata.

Il controcanto di Bonacina è più pacato, ma solo in apparenza: racconta con freschezza e passione i progetti del suo collettivo, dagli esordi nel 2011 con Berlusconi, passando per il Pd fino a giungere inevitabilmente a Lega e M5S. Un lavoro di comicità politica intelligente e soprattutto trasversale dal momento che, afferma con semplicità Bottura, “La satira è prendere in giro i potenti, e non sempre gli stessi”.

Al dialogo degli autori, che non mancano di coinvolgere il pubblico, si alterna la visione di alcuni video realizzati da ‘Il terzo segreto’ che vantano centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Dopo la messa in rete di ognuna di queste clip, il collettivo ha ricevuto sistematicamente insulti: i più accaniti sono i pentastellati, sottolinea Bonacina, che non fanno marcia indietro per quanto gli si faccia notare che il principale bersaglio degli sketch del collettivo sia il PD.

Ma alle critiche chi fa satira è abituato: “Il nostro lavoro sta anche nell’essere impopolari e prendersi le offese mentre si tenta di dire qualcosa di buonsenso” che, ricorda Luca Bottura citando Manzoni, è quasi sempre contrapposto al senso comune.

Un’importante affermazione in tal senso proviene anche da Bonacina: “La satira non è invettiva contro le persone; il buon autore satirico comprende se stesso nella critica, senza prendere distanze o puntare il dito”. Del resto siamo tutti italiani medi e non siamo mai cambiati: come avveniva con la DC trent’anni fa, “schifiamo i politici” salvo poi votarli senza ammetterlo.

Sulle ripercussioni politiche e culturali della satira, i due autori concordano su una regola aurea: la satira non sposta un solo voto. Specie nell’era dei social, l’eco di quanto si afferma risuona solo nella propria bolla; “chi segue è solo chi è già d’accordo, fenomeno che purtroppo porta la satira all’inerzia e all’autoreferenzialità”.

In chiusura, si torna a ridere con la lettura di alcuni titoli improbabili ed esilaranti su immaginarie prime pagine di quotidiani nazionali. Ancora una volta, il tipo di satira spazia dal costume al politico allo spettacolo. Luca Bottura e Davide Bonacina tornano semiseri solo per salutare ed elogiare il film a cui il pubblico sta per assistere.

Buio in sala dunque, o meglio in piazza, per la visione del film. “Si muore tutti democristiani”, uscito nei cinema a maggio di quest’anno, ha avuto una scarsa distribuzione nonostante la fama di cui gode ‘Il terzo segreto di Satira’ e la sceneggiatura co-firmata dal gigante Ugo Chiti. La sua proiezione di ieri sera è stata dunque a maggior ragione accolta con grande curiosità. Il nome del film, che richiama uno storico titolo apparso su Il manifesto nell’83, sta a esemplificare quel momento della vita in cui si passa da essere contestatore a contestato. Una commedia che lascia l’amaro in bocca per la sua aderenza alla realtà sociale, lavorativa e politica odierna, riassunta perfettamente in una delle battute di punta: “È meglio fare cose pulite con soldi sporchi o cose sporche con soldi puliti?”.

Il prossimo appuntamento di questa seconda tranche dell’Aut Aut è per questa sera alle 22 col blogger Massimo Mantellini, che presenterà il suo libro “Bassa risoluzione”.