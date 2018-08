TERMOLI. Tra i tanti romanzi che si potrebbero leggere durante le ferie, questa volta vogliamo consigliarvi il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.

Sebbene sia ritenuta una lettura per l’infanzia ha molto da dire anche ai più grandi (quei pochissimi che non l’hanno già letto).

Rimane quindi un libro da leggere e da rileggere soprattutto ai nostri figli, magari due tre paginette ogni sera quando li accompagniamo a letto per dormire.

Risulta quasi estemporaneo descrivere la trama perché praticamente la conoscono tutti, innumerevoli sono le rappresentazioni teatrali, cinematografiche, di animazione che hanno preso spunto da questa bellissima favola romantica.

Ecco perché vogliamo, per una volta, raccontarvi un'altra storia quella del suo scrittore Antoine de Saint-Exupéry che riserva infatti delle sorprese, maggiormente nel suo epilogo.

Vi diamo anche una “dritta” perché, per chi arriva alla fine dell’articolo di sorprese ce ne sono ben due.

Antoine Jean Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry nasce a Lione il 29 Giugno del 1900, da una famiglia di nobili origini, terzo di cinque figli del visconte Jean de Saint-Exupéry e di Marie Boyer de Fonscolombe, sebbene rimasto orfano di padre all’età di quattro anni, mantiene una infanzia comunque molto felice.

Allevato dalla madre, ottima pittrice, passa i primi anni della sua vita con i suoi quattro fratelli, nel castello di Saint Maurice che ora si sta trasformando nella Maison du Petit Prince.

Sin dagli esordi della sua carriera scolastica nel collegio gesuita di Notre-Dame de Sainte-Croix, manifesta grandi doti fantasiose e creative unite però a un carattere definito un po’ “prepotente”.

In età adulta lo scrittore sarà solito esclamare: «C'è una cosa che mi rattristerà sempre, ed è di essere diventato grande».

Questo suo carattere diciamo “difficile” lo portò negli anni a essere spesso solo e malinconico.

Nel 1917 si iscrisse prima al liceo Bossuet, poi al liceo Saint-Louis di Parigi e dopo una breve e sfortunata esperienza alla Scuola navale (fu respinto all'esame di ingresso), nel 1921 si arruolò nel II reggimento di aviazione di Strasburgo e ottenne il brevetto di pilota dapprima civile, poi militare.

Nel 1926 durante una permanenza a Parigi dove si lega sentimentalmente alla futura scrittrice Louise Lévèque de Vilmorin scrive il suo primo racconto, L'aviatore, sulla rivista Le Navire d'Argent.

Nel 1930 si trasferisce a Buenos Aires come direttore della linea aeropostale Argentina-Francia.

Nella metropoli incontra l'amore della sua vita, Consuelo Suncìn-Sandoval Zecena de Gomez, scrittrice, pittrice e artista salvadoregna, che sposa nel 1931, ma il matrimonio sarà abbastanza turbolento: i lunghi periodi di assenza e le relazioni extraconiugali di lui, renderanno la loro relazione piuttosto difficile.

Il 3 settembre 1939, il capitano di complemento Saint-Exupéry si arruola nell'Armée de l’air, e viene impiegato in una squadriglia di ricognizione aerea in quanto la sua età e le sue condizioni fisiche gli impediscono il comando di una squadriglia di caccia (quello che lui sperava).

In piena seconda guerra mondiale (1943) saranno proprio gli statunitensi a pubblicare, per primi e in inglese, Il piccolo principe, il suo capolavoro.

Il suo romanzo in seguito, ha avuto una notorietà internazionale (è stato tradotto in duecentocinquanta lingue e stampato anche in caratteri arabi e cirillici), è compreso nelle principali liste dei libri più venduti al mondo ed è libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia.

Purtroppo lui non conoscerà mai questo grandissimo successo perché gli viene affidata una serie di cinque missioni di ricognizione fra la Sardegna e la Corsica. Dall'ultima non torna più, era il 31 luglio 1944.

Qui finisce la storia e inizia la leggenda, perché in tanti hanno immaginato che lui abbia raggiunto il suo piccolo principe sparito anche lui nella fine del racconto.

Per tanti anni si è sognato che fosse ancora in vita a vagare in qualche deserto per trovare i pezzi di ricambio e riparare il suo aereo, per poi librarsi nuovamente in volo.

Il sogno si è definitivamente infranto solo nel 7 aprile 2004 quando la stampa francese riportò con grande evidenza la notizia del ritrovamento, al largo dell'Île de Riou (nella zona di mare dove avvenne la tragedia), a sessanta metri di profondità, dei rottami dell'aereo su cui si trovava Saint-Exupéry.

Nel marzo del 2008, Horst Rippert, un ex-pilota della Luftwaffe che durante la guerra ebbe al suo attivo 28 vittorie in scontri aerei, ha dichiarato che nella notte del 31 luglio 1944 stava sorvolando il Mediterraneo a bordo del suo velivolo, quando vide più in basso un F-5 e decise di abbatterlo, senza ovviamente sapere chi fosse il pilota francese al quale stava sparando, «Quando ho saputo di chi si trattava — ha detto — ho a lungo sperato che non si trattasse di lui».

Torniamo ora al nostro romanzo perché nel 2015, scaduta in Italia la riserva dei diritti di traduzione della Bompiani, si sono moltiplicate le traduzioni italiane e ogni casa editrice ha voluto fornirne una sua.

Quest’ultima è una buona notizia perché possiamo donarvi l’epub gratuito, il link lo abbiamo trovato per voi su Wikipedia: http://piccolo-principe-ebook.blogspot.it/



Anche stavolta se non vi va neanche di leggere, indossate le cuffie e cliccate play qui sotto.

Come avete potuto vedere abbiamo mantenuto la promessa.