Le frontiere del web e la circolazione in "rete" con Mantellini all'Aut Aut Festival

TERMOLI. Grande successo per la seconda serata dell'Aut Aut festival, ieri sera a Piazza Duomo. Ospite Massimo Mantellini, che ha risposto alle domande di Valentina Fauzia, organizzatrice del festival.

Mantellini, classe 61, è uno dei maggiori esperti della rete internet italiana.

Inizia a scrivere di nuove tecnologie a metà degli anni Novanta su «Punto Informatico», primo quotidiano web italiano.

Negli anni ha collaborato con «Il Sole 24 ore», «L'Espresso», «Il Post» e altre testate giornalistiche.

Dal 2002 aggiorna Manteblog, uno dei più letti blog personali italiani. Si occupa prevalentemente dei temi legati alla cultura digitale, alla politica delle reti, alla privacy e al diritto all'accesso.

Durante la serata di ieri sera ha presentato il suo ultimo saggio “Bassa risoluzione” edito da Einaudi.

“Internet ha modificato radicalmente il nostro approccio con la profondità, con le informazioni, le relazioni sociali, i mercati e la cultura. Ascoltiamo musica in nuovi formati digitali, fotografiamo il mondo attraverso la piccola ottica dei nostri telefoni cellulari. Non leggiamo più i quotidiani, preferendo l'informazione casuale che rimbalza sui profili social dei nostri «amici». Ma abbiamo sposato le cucine Ikea e i graffiti di Banksy, nuovi manufatti a bassa risoluzione che riempiono oggi le nostre vite”.

Questi sono i temi su cui è incentrato il libro. La nostra vita quotidiana è basata, oggigiorno, su basse aspettative e queste ci portano ad accontentarci della bassa risoluzione.

Guardiamo un film in streaming sullo schermo di un tablet, invece di preferire il cinema, viaggiamo con Ryanair, a scapito della comodità, scarichiamo musica on line, invece di acquistare un cd o addirittura un vinile.

Quali sono i motivi per i quali abbiamo deciso di fare queste scelte nella nostra vita: il basso costo, avere tutto e subito. La bassa risoluzione ha influenzato anche il mondo dell’informazione, Mantellini afferma: “Credo che l‘informazione, quella professionale, abbia un ruolo insostituibile, ruolo, però, costantemente modificato dai modelli economici e dal mondo digitale. Di fatto il modello cartaceo è in calo da più di dieci anni, ma questo non porta ad un miglioramento dei contenuti sul web, ma anzi ad un ampio range di lettori che si informano non più sui siti web delle grandi testate giornalistiche ma su altre applicazioni come ad esempio Facebook”.

Un altro buon esempio è il dibattito attorno alle fake news: male assoluto dell’era digitale «Anche la cultura forse si sta trasformando in un soggetto «a bassa risoluzione»: diviene sotterranea, parziale e difficile da interpretare. Il soggetto emettitore non è più singolo e ben identificabile e si polverizza in mille impulsi elettronici differenti”. Oggi si leggono sempre meno quotidiani preferiamo informarci sui profili social dei nostri amici non si va più a fondo Delle cose si rimane in superficie. “La presenza costante della tecnologia nelle nostre vite a vita ha provocato delle trasformazioni che hanno mutato la nostra percezione. Il nostro modo di riflettere sulla realtà e su noi stessi. Il nostro stesso modo di conoscere. Una trasformazione che è di relazione e nelle relazioni, qualche volta consapevole, spesso inconscia. Bassa risoluzione è certamente la cronaca di questa trasformazione ma anche la definizione di un tratto organico all’individuo, un modo di essere che ora, come accade con il luminol sulla scena di un delitto, la tecnologia svela, rivela.”

«L’idea di fondo - spiega Mantellini - è dinanzi a una tecnologia sempre più potente scegliamo di utilizzarne solo una parte. L’esempio più immediato è quello dell’utilizzo degli smartphone per sostituire la macchina fotografica. Chiaramente ne paghiamo un prezzo, di cui siamo consapevoli, però. Riduciamo le attese e al contempo spostiamo il valore da un’altra parte. Il limite di chi guarda criticamente alla diffusione delle tecnologie è porre l’accento solo sulla “riduzione” senza invece scorgere dentro questi fenomeni le nuove intelligenze che ci sono».

Nel testo viene usato il termine generazione, rimandando subito all’idea che questo tratto appartenga ai più giovani, ai nativi digitali, impostazione però fuorviante. «In realtà - dice Mantellini - forse ho sbagliato a usare il termine generazione, perché non c’è una connessione anagrafica». Siamo tutti coinvolti under e over: la tendenza ad optare per la riduzione della complessità è intergenerazionale.

Nella seconda metà del libro c’è un riferimento alla definizione di leggerezza data da Italo Calvino nelle sue Lezioni americane, da non confondere con la superficialità che Calvino stesso lo associa all’accuratezza.

Al termine della serata Valentina Fauzia mostra un’immagine di in opera di Domenico Gnoli, che ritrae un bottone di una giacca. Mantellini sottolinea che l’autore era ossessionato dai particolari, sintomo di voler andare in profondità delle cose.

Il saggio di Mantellini dovrebbe far riflettere tutti, prima di diffondere una notizia assicuriamoci di quanto sia vera, andiamo in profondità non fermiamoci all’apparenza. Informarsi in maniera adeguata rende l'uomo libero.