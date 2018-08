SAN MARTINO IN PENSILIS. Pasquale Di Bello nominato tutore delle Carresi in Molise dalla giunta regionale presieduta da Donato Toma.

«A metà settembre terremo l'assemblea dei soci chiamata ad eleggere e completare gli organi dell'associazione: il direttivo e le due importantissime commissioni (Tecnico- Giuridica e Storico-Culturale). In quella sede adotteremo anche le iniziative che ci porteranno al 2019.

Intanto vi anticipo il nome del vice-presidente, indicato dagli amici di Chieuti. Si tratta di Mauro Tavani a cui faccio gli auguri di buon lavoro. Gli amici di Chieuti sono stati tra i più attivi e, sin dal primo momento, hanno garantito impegno e serietà per la costruzione dell'Unione Carresi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti con un numero di tesserati strepitoso, inferiore solo a quello di San Martino.

Chiunque intenda collaborare attivamente alla vita dell'associazione mi faccia avere in privato la propria disponibilità e i propri suggerimenti. C'è bisogno di intelligenze, braccia e tanta, tanta buona volontà. Spazio ce n'è per tutti. Viva le Carresi! Poscritto: ho indicato metà settembre, poiché è tutta l'estate che lavoro e da lunedì sarò in ferie».

Con questo post il fautore dell’associazione Unione Carresi, il collega Pasquale Di Bello, aggiorna sullo stato dell’arte della realtà che sta rimettendo in carreggiata la tradizione della Corsa dei Carri.

Ma la notizia di oggi è che proprio lui è stato nominato Tutore delle Carresi dalla giunta regionale del Molise.

«Ho tenuto volutamente riservata la notizia. Essendo riferita alla mia persona, ho preferito renderla pubblica successivamente alla "Festa delle Carresi".

Con la delibera di Giunta n. 390 dello scorso 9 agosto (che pubblico), la Regione Molise ha istituito la figura del "Tutore delle Carresi", un atto significativo di vicinanza e rispetto per queste tradizioni. Soprattutto, il riconoscimento del valore costituente che le Carresi hanno rispetto all'identità regionale. Le Carresi, da qui in avanti, non rappresentano più le sole comunità che le esprimono: San Martino in Pensilis, Portocannone e Ururi; esse rappresentano l'intera comunità regionale.

E' questo un fatto rivoluzionario sia sul piano culturale sia rispetto a quello della protezione e promozione di una tradizione minacciata da più parti. La Regione Molise ha detto: "Stiamo dalla vostra parte, perché la vostra parte è anche la nostra". Questo è un messaggio che vale per tutti ma vale soprattutto per noi, Popolo delle Carresi. Da questo momento siamo dentro alle istituzioni e lo schema si è ribaltato. Non dobbiamo più attendere che qualcuno faccia qualcosa per le Carresi ma siamo noi stessi che dobbiamo lavorare ogni giorno per la conservazione, tutela e promozione delle nostre tradizioni. Chiediamoci quindi cosa possiamo fare noi per le Carresi e non altri al nostro posto.

Quando mi è stata chiesta la disponibilità a ricoprire tale incarico, l'ho data immediatamente, ponendo una sola condizione: che la mia collaborazione fosse a titolo assolutamente gratuito e onorifico. Ringrazio quindi il Presidente della Regione, Donato Toma, l'Assessore al Turismo, alla Cultura e al Marketing territoriale, Vincenzo Cotugno, e tutta la Giunta regionale per la fiducia che hanno inteso accordare alla mia persona. Spero sia stata ben riposta e venga adeguatamente ripagata. L'obiettivo immediato, come ho sempre detto, sono le Carresi 2019 e la loro celebrazione. Un obiettivo che non è un traguardo ma un nuovo punto di partenza verso il futuro. Sia il 2019 l'anno di vittoria per tutti i Carri. Viva le Carresi!»