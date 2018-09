All’Alfano attivato il nuovo percorso di Biologia con curvatura biomedica

TERMOLI. All’istituto Alfano attivato il nuovo percorso di Biologia con curvatura biomedica.

L'anno scolastico non è ancora iniziato ma nelle scuole del Basso Molise fervono i preparativi per l'avvio dell'attività didattica ed è tempo di novità. L’Istituto “Alfano da Termoli” è stato selezionato dal Miur per l’attivazione del nuovo percorso di “Biologia con curvatura biomedica” per l’anno scolastico 2018-2019. Il Decreto del Direttore Generale è alla firma, verrà pubblicato nella sezione “Protocolli in rete” del sito istituzionale del MIUR nei prossimi giorni.

Il dirigente scolastico, Concetta Rita Niro, accoglie con soddisfazione la notizia: «La nostra scuola è stata selezionata a livello nazionale per offrire a studenti e famiglie del nostro territorio un nuovo percorso di studi. Si tratta anche di un nuovo successo per il nostro Istituto, giunto grazie alla collaborazione ed alla dedizione di tutto il personale coinvolto.

Il prossimo 19 settembre presso la Sala della Comunicazione del Miur, in Viale Trastevere a Roma parteciperò personalmente, insieme alla referente della sperimentazione, all’incontro di avvio delle attività progettuali in sinergia tra scuole e Ordine dei Medici». Il nuovo percorso di studi è volto a garantire ai ragazzi del Liceo Alfano una preparazione funzionale all'accesso alle facoltà medico sanitarie.