TERMOLI. Del saggio sui trabocchi realizzato dall'architetto e docente universitario Luigi Marino, con altri colleghi dell'Ateneo di Firenze, abbiamo dato notizia la scorsa settimana.

Proprio per introdurre il tema delle macchine da pesca a posto fisso Oscar De Lena ha realizzato un Documentario sui “Trabucchi di Termoli…ieri e oggi”.

«Per tutte le persone, che non hanno avuto la possibilità di partecipare il giorno 28 agosto al porto turistico alla presentazione del libro “L’ingegnere sopra e sotto il mare” – La fabbrica dei trabocchi macchina per la pesca costiera, scritto a sei mani dall’architetto Luigi Marino con Paola Barone e Olivia Pignatelli dell’Università degli Studi di Firenze, vi presentiamo un filmino proiettato per l’occasione da parte del presidente dell’Archeoclub di Termoli Oscar De Lena che racconta la storia dei “Trabucchi di Termoli ...ieri e oggi”. Buona visione».