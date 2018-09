"Interea": la saga scritta dalla giovane autrice molisana Jennifer Di Giovine

TERMOLI. Alla libreria Fahrenheit di Termoli questa sera, alle 18, presentazione letteraria della saga "Interea" della scrittrice emergente e dottoressa Jennifer Di Giovine, molisana. Conduce il professor Nino Barone. "Interea - L'attesa del risveglio nella luce" è il titolo del nuovo romanzo urban fantasy della giovane scrittrice emergente Jennifer Di Giovine. Nel suo testo affronta, tra colpi di scena, tensione e suspense dagli accenni cupi, la dicotomia e l’eterna lotta fra la luce e l'oscurità che risiedono nell'uomo e di cui questi è custode inconsapevole. «Uno scontro secolare che vede contrapposti la luce alle tenebre, due entità tanto differenti e fra loro contrastanti» citando la spiegazione che l’autrice stessa fornisce nella sua riflessiva prefazione e che vuole spingere l'individuo a meditare sulla propria interiorità e su quanto questa possa essere costituita da frammenti di colori vivaci la cui tridimensionalità è necessariamente delineata da pennellate di nero che vanno a costituire la gamma delle tonalità dell'animo umano.

Protagonista è Ethan Moore, ragazzo dal vissuto difficile che rappresenta l’Io invisibile della mano che gli ha dato vita e, al tempo stesso, è effigie idealizzata di tutti gli uomini poiché, dal velato insegnamento che è possibile scorgere fra le pagine, nasce per sottolineare al lettore che il cammino di tutti noi altro non è che un riflesso filtrato delle azioni che abbiamo compiuto lungo la nostra esistenza e che il pensiero dell’uomo e la sua consapevolezza sono elementi creatori di un qualcosa che prende vita mentre viene pronunciato. Infatti, «ogni decisione, azione e parola, darà vita a una serie di conseguenze determinanti per il nostro percorso» ed è proprio da questa concezione che si dirama l’intricata trattazione che inizia con un salto temporale la cui logicità verrà rintracciata nel corso della narrazione. Un libro che parla di tematiche importanti come gli studi sull'anima e le teorie connesse, oltre a far scoprire una piccola ma radicata cultura misteriosa, affascinante e che, nonostante l’evidente diversità da quella propriamente occidentale, è iconografia di messaggi nascosti più profondi che si conclude con un epilogo terrificante preludio all'attesa di una nuova vita. Un invito all’introspezione volto a scoprire quel lato più profondo della nostra essenza e all'ascolto di ciò che è celato nella nostra anima.