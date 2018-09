Interea: l'animo umano e la sua incredibile forza e complessità

TERMOLI. Incontro vivace quello che ha portato la giovane scrittrice molisana Jennifer Di Giovine ieri pomeriggio a illustrare ai presenti, nell’incontro con l’autore della libreria Fahrenheit, il suo primo volume della saga Interea.

Accanto a lei il professor Nino Barone, oltre a Danilo Rana in rappresentanza del bookstore di via Cina.

Un parterre appassionato, che ha mostrato vero interesse per l’avventura narrativa di Jennifer, che le prime curiosità di Interea le ha mostrate nel blog Le Petites Folies, dove spiega anche la passione per la scrittura.

«Perché Les Petites Folies? Perché la mia penna funge da megafono delle mie piccole follie interiori. Lo sento da dentro, dalla parte più profonda della mia anima che spinge sulla bocca dello stomaco: ho bisogno di scrivere e non posso fermarmi. Devo continuare sino a quando il mio indice basculante smette di essere frenetico sulla tastiera. Resta solo una barra che attende lampeggiante. Solo allora, con non poco timore, posso mettere il punto».

Saga, un termine che rivela molta ambizione da parte della giovane autrice, che con Interea intende lasciare una traccia visibile e riconoscibile.

Interea è un cammino alla ricerca di qualcosa, di una traccia nascosta in un passato privo di tempo che è racchiuso nella bolla immobile della coscienza universale. Parla dell’animo umano e della sua incredibile forza e complessità.

Ecco come Jennifer spiega la sua creatura letteraria: «Nel corso di un’avventura che porterà il protagonista a muoversi dal baratro in cui è rilegato ormai da molti anni verso una cerca dai risvolti sorprendenti si parlerà di bene e male, di Karma, di lotte interiori, di ipnosi regressiva e di Multiverso. Tra capitoli, suspense e colpi di scena è possibile rintracciare, fin da subito, un essenziale filo conduttore: la lotta fra luce e oscurità insite all'interno dell'uomo. Un'unica essenza fatta di bene e male contrapposti che vuole spingere l'individuo a riflettere sulla propria interiorità e su quanto questa possa essere costituita da frammenti di colori vivaci la cui tridimensionalità è necessariamente delineata da pennellate di nero che vanno a costituire la gamma delle tonalità dell'animo umano. Cosa voglio dire con questo? Che ogni uomo è custode della luce e dell’oscurità e che questo dualismo è necessario per dare comprensione personale agli eventi che ci vedono protagonisti, oltre a dare definizione alla nostra essenza. Protagonista è Ethan Moore, ragazzo dal vissuto difficile che diviene involontario messaggero di un contenuto particolare: la lotta tra luce e oscurità. Vedremo uno scontro con la propria interiorità e con la propria vera natura».